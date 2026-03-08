ETV Bharat / sports

INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हराया, एलिसा हीली की शानदार विदाई

IND W vs AUS W Test: रविवार को पर्थ के वाका ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 12-4 की अजेय बढ़त के साथ मल्टी-फॉर्मेट सीरीज भी जीत ली.

भारत ने टी20 सीरीज 2-1 से जीतकर दौरे की अच्छी शुरुआत की थी. हालांकि, मेजबान टीम ने वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करके जबरदस्त वापसी की. फिर उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाई और एकमात्र टेस्ट जीतकर पूरी सीरीज अपने नाम कर ली. इस नतीजे के साथ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया का अपना दौरा सिर्फ दो जीत के साथ खत्म किया.

तीसरे दिन की शुरुआत में भारत ने अपनी दूसरी पारी 105/6 से शुरू की. प्रतीका ने मैच में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. प्रतीका की 63 रनों और स्नेह राणा की 30 रनों की जुझारू पारी की बदौलत भारत पारी की हार से बच गया और भारत 149 रन पर आउट हो गया. जिससे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 25 रनों का छोटा टारगेट मिला.

उस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 4.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. जॉर्जिया वोल 16 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि फोबे लिचफील्ड 11 रन बनाकर नॉट आउट रहीं, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने आसान जीत हासिल की.

इससे पहले, टॉस हारने के बाद, भारत ने अपनी पहली पारी में जेमिमा की हाफ सेंचुरी और शैफाली की 35 रन की पारी की मदद से 198 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए, जबकि लूसी हैमिल्टन ने तीन विकेट लिए.