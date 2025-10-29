तूफानी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने फूंका बिगुल, सेमीफाइनल से पहले कंगारुओं को दी चेतावनी, देखें वीडियो
IND W vs AUS W Semi Final: शेफाली वर्मा ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा बयान दिया.
Published : October 29, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तूफानी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल से पहले बिगुल फूंक दिया है. शेफाली को टीम इंडिया के स्क्वाड में रातों-रात दाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद शामिल किया गया है.
शेफाली ने टीम के साथ शुरू किया अभ्यास
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर को सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाले है. ये मैच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी, जबकि टॉस 2:30 बजे होगा. इससे पहले शेफाली वर्मा ने भारतीय दल के साथ जुड़कर अभ्यास शुरू कर दिया है.
शेफाली ने सेमीफाइनल से पहले बोली बड़ी बात
शेफाली का एक वीडियो बीसीसीआई महिला ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में उनको जमकर अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया में शामिल होने और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेलने को लेकर बड़ी बात बोली है. आइए जानते हैं शेफाली वर्मा ने क्या कहा है.
शेफाली वर्मा ने कहा कि, 'आप अगर सेमीफाइनल में आते हो तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है. घर पर खेलना और वो भी वर्ल्ड कप खेलना एक अलग ही प्रेरणा देता है. इतने सारे दर्शक होते हैं और आपका उत्साह बढ़ाते हैं तो अच्छा लगाता है. पूरा स्टेडियम पैक होता है तो अपने आप पैर उठने लग जाते हैं एक खिलाड़ी के. ऐसे में मोटिवेशन तो काफी अच्छी रहेगी. मैं अपने आप को जिताना सिंपल रखूंगी उतनी अच्छी तैयारी होगी'.
शेफाली ने आगे कहा, 'अभी भगवान ने मुझे यहां भेजा है तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूं. अगर मैं खेलूंगी तो अपना इंटेंट बेस्ट रखूं. जो टीम को जरूरत है वहीं करूं. मैं छोटी-छोटी बातों को अपने आप को बोलती रहूं कि शांत रहो और अपने आप में विश्वास रखों. ये चीज मुझे काफी हेल्प करेगी और मैं प्रैक्टिस भी जारी रखूंगी. उम्मीद है मेरे लिए सब बेहतर हो'.
शेफाली वर्मा का वनडे रिकॉर्ड
हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 21 वर्षीय दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा के आंकड़े वनडे क्रिकेट में भले ही अच्छे नहीं हैं लेकिन अगर वो सेमीफाइनल में बल्ले से रन बनाती है तो वो टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. शेफाली ने भारत 29 मैचों की 29 पारी में 23.00 की औसत 83.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 644 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. उनके बल्ले से 82 चौके और 7 छक्के निकले हैं.