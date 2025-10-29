ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, हरमनप्रीत के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का मौका

India Women VS Australia Women: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया में नवी मुंबई में खेला जाने वाला है.

Ind W vs Aus W semi final Preview
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल (एलिसा हीली और हमनप्रीत कौर) (IANS)
author img

By IANS

Published : October 29, 2025 at 8:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई: महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत गुरुवार को डी.वाई पाटिल स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. जीतने वाली टीम का सामना इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से होगा, जो बुधवार को पहले सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं, जबकि फाइनल रविवार (2 नवंबर) को होना है.

दोनों टीमें इस हाई-स्टेक मुकाबले में बड़े इंजरी अपडेट्स के साथ उतर रही हैं. भारत के लिए बड़ा झटका तब लगा जब यह कन्फर्म हो गया कि ओपनर प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग करते समय टखने में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं.

उनकी जगह शफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. यह आक्रामक दाएं हाथ की बल्लेबाज के लिए एक सरप्राइज वापसी है, जो एक साल से ज्यादा समय से ODI टीम का हिस्सा नहीं थीं और ओरिजिनल स्टैंड-बाय खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थीं.

शफाली की वापसी से भारत को टॉप ऑर्डर में एक डायनामिक ऑप्शन मिला है, जहां उनसे वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में भारत 'ए' के ​​लिए ओपनिंग की थी और एक शानदार हाफ-सेंचुरी बनाई थी. फाइनल बैटिंग कॉम्बिनेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर डीपर बॉलिंग लाइन-अप चुनती हैं या एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ खेलती हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरा फोकस एलिसा हीली की फिटनेस पर है. कप्तान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले दो ग्रुप मैच मामूली काफ स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाई थीं, लेकिन बुधवार को ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अच्छे संकेत दिए. हीली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, पूरा विकेटकीपिंग सेशन किया, और नेट्स में काफी समय तक बैटिंग की - जिससे लगता है कि वह खेलने के लिए तैयार हैं. अगर हीली वापस आती हैं तो बेथ मूनी ग्लव्स पहन सकती हैं, हालांकि खबरों के मुताबिक हीली खुद विकेटकीपिंग ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर रही हैं.

भारत को अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुश्किल फैसले लेने होंगे. उम्मीद है कि सीमर रेणुका ठाकुर अटैक की अगुवाई करेंगी, खासकर डी.वाई पाटिल में उनकी सफलता को देखते हुए, जबकि राधा यादव, स्नेह राणा और श्री चरानी स्पिनिंग रोल के लिए दावेदार हैं. टीम की हालिया इनकंसिस्टेंसी पांच और छह स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के बीच बदलाव. एक ऐसी पिच पर आदर्श बैलेंस को लेकर बहस की गुंजाइश छोड़ती है जो पारंपरिक रूप से सपाट होती है और शाम को बाद में ओस पड़ सकती है.

इस बीच ऑस्ट्रेलिया शायद जॉर्जिया वेयरहम की जगह सोफी मोलिनक्स को वापस लाकर अपने स्पिन अटैक को मजबूत कर सकता है, जो कि कंडीशंस पर निर्भर करेगा. उनकी बाकी टीम सेट है, जिसमें एलिसे पेरी, ताहलिया मैकग्राथ और एशले गार्डनर से मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रूप से महिला वनडे में भारत पर दबदबा बनाया है, दोनों टीमों के बीच हुए 60 मुकाबलों में से 49 में जीत हासिल की है, जबकि भारत सिर्फ 11 मैच जीत पाया है. यह पैटर्न वर्ल्ड कप मैचों में भी जारी है, जहां ऑस्ट्रेलिया 10-3 से आगे है, जिसमें 2005 के फाइनल में उनकी जीत भी शामिल है, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ था.

गुरुवार का मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमों के बीच तीसरा सेमीफाइनल मैच होगा. ऑस्ट्रेलिया 1997 में नई दिल्ली में जीता था, लेकिन भारत ने दो दशक बाद डर्बी में पासा पलट दिया था, जब हरमनप्रीत कौर की यादगार नाबाद 171 रनों की पारी ने उन्हें 36 रनों से शानदार जीत दिलाई थी.

अगर कोई एक फैक्टर है जिस पर दोनों टीमों का कंट्रोल नहीं है, तो वह है मौसम. मुंबई में लगातार, बेमौसम बारिश ने पहले ही भारत के आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच को प्रभावित किया है, और पूरे हफ्ते और बारिश होने का अनुमान है.

हालांकि, ICC ने नॉकआउट मैचों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं. 120 मिनट का अतिरिक्त समय (लीग चरण में 60 मिनट से ज्यादा) और शुक्रवार को एक रिजर्व डे. नतीजा घोषित होने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 20 ओवर खेलने का मौका मिलना चाहिए.

अगर रिजर्व डे के बाद भी खेल संभव नहीं हो पाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हायर-रैंक वाली टीम होने के नाते आगे बढ़ जाएगा. ऑस्ट्रेलिया जो रिकॉर्ड आठवीं बार वर्ल्ड कप टाइटल जीतने की कोशिश कर रहा है, 1988 के बाद से लगातार दो 50-ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला टीम बनना चाहता है. भारत, सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी और आखिरी टीम है, जो उलटफेर करके 2017 के बाद अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए बेताब होगी.

दोनों टीमों के स्क्वाड:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), उमा छेत्री (विकेट-कीपर), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेट-कीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरानी, ​​शैफाली वर्मा, स्नेह राणा.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान/विकेट-कीपर), ताहलिया मैकग्राथ (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोबे लिटचफील्ड, सोफी मोलिनक्स (विकेट-कीपर), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम.

ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया की कमजोर कड़ी क्या बनेगी उसकी मजबूती? सिर्फ एक बदलाव ऑस्ट्रेलिया का काम करेगा तमाम

TAGGED:

IND W VS AUS W SEMI FINAL
INDIA WOMEN VS AUSTRALIA WOMEN
HARMANPREET KAUR SMRITI MANDHANA
WOMENS WORLD CUP 2025
IND W VS AUS W SEMI FINAL PREVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.