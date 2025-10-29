ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, हरमनप्रीत के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का मौका

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल (एलिसा हीली और हमनप्रीत कौर) ( IANS )

By IANS 5 Min Read

नवी मुंबई: महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत गुरुवार को डी.वाई पाटिल स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. जीतने वाली टीम का सामना इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से होगा, जो बुधवार को पहले सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं, जबकि फाइनल रविवार (2 नवंबर) को होना है. दोनों टीमें इस हाई-स्टेक मुकाबले में बड़े इंजरी अपडेट्स के साथ उतर रही हैं. भारत के लिए बड़ा झटका तब लगा जब यह कन्फर्म हो गया कि ओपनर प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग करते समय टखने में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह शफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. यह आक्रामक दाएं हाथ की बल्लेबाज के लिए एक सरप्राइज वापसी है, जो एक साल से ज्यादा समय से ODI टीम का हिस्सा नहीं थीं और ओरिजिनल स्टैंड-बाय खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थीं. शफाली की वापसी से भारत को टॉप ऑर्डर में एक डायनामिक ऑप्शन मिला है, जहां उनसे वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में भारत 'ए' के ​​लिए ओपनिंग की थी और एक शानदार हाफ-सेंचुरी बनाई थी. फाइनल बैटिंग कॉम्बिनेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर डीपर बॉलिंग लाइन-अप चुनती हैं या एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ खेलती हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरा फोकस एलिसा हीली की फिटनेस पर है. कप्तान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले दो ग्रुप मैच मामूली काफ स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाई थीं, लेकिन बुधवार को ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अच्छे संकेत दिए. हीली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, पूरा विकेटकीपिंग सेशन किया, और नेट्स में काफी समय तक बैटिंग की - जिससे लगता है कि वह खेलने के लिए तैयार हैं. अगर हीली वापस आती हैं तो बेथ मूनी ग्लव्स पहन सकती हैं, हालांकि खबरों के मुताबिक हीली खुद विकेटकीपिंग ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर रही हैं. भारत को अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुश्किल फैसले लेने होंगे. उम्मीद है कि सीमर रेणुका ठाकुर अटैक की अगुवाई करेंगी, खासकर डी.वाई पाटिल में उनकी सफलता को देखते हुए, जबकि राधा यादव, स्नेह राणा और श्री चरानी स्पिनिंग रोल के लिए दावेदार हैं. टीम की हालिया इनकंसिस्टेंसी पांच और छह स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के बीच बदलाव. एक ऐसी पिच पर आदर्श बैलेंस को लेकर बहस की गुंजाइश छोड़ती है जो पारंपरिक रूप से सपाट होती है और शाम को बाद में ओस पड़ सकती है.