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IND W vs AUS W: भारत महिला T20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, ऑस्ट्रेलियान ने 6 विकेट से दी मात

​​171 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने एलिस पेरी और एशले गार्डनर की बेहतरीन हाफ-सेंचुरी की मदद से एक ओवर बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली और भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म कर दीं.

लंदन: ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ. रविवार को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज करते हुए छह विकेट से शानदार जीत हासिल की.

इस हार के साथ भारत पांच मैचों में छह अंकों के साथ ग्रुप 1 में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आठ-आठ अंकों के साथ अंतिम चार में पहुंच गए. टूर्नामेंट में अपनी अब तक की सबसे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए यह एक और दुखद विदाई थी.

कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत ने 170/4 का स्कोर बनाया और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी. यह स्कोर ऐसी पिच पर काफी अच्छा माना जा रहा था जो बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए मददगार थी. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी मिडिल ऑर्डर ने शुरुआती दबाव को झेला और फिर शानदार तरीके से लक्ष्य का पीछा किया, जिससे महिला T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बुक में नया इतिहास लिखा गया.