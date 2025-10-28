ETV Bharat / sports

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास दोहराने उतरेगा भारत, क्या 8 साल बाद फिर गरजेगा हरमन का बल्ला?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल (एलिसा हीली और हमनप्रीत कौर) ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में 29 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पुख्ता करना चाहेगी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 2017 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर लेना चाहेगी. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास एक बार फिर मौका होगा की वो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2017 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में किए गए अपने जादूई प्रदर्शन को दोहरा सकें. टीम इंडिया के पास अब महिला वर्ल्ड कप 2025 में एक बार फिर से इतिहास को दोहराने का मौका होगा. हरमनप्रीत की टीम वो करना चाहेगी, जो वो 2017 में कर चुकी है. तो आज हम आपको भारत-ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 2017 वर्ल्ड कप में खेले गए सेमीफाइनल मैच के बारे में फिर से बताने वाले हैं. हरमनप्रीत कौर (IANS) 2017 सेमीफाइनल का हाल

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2017 का सेमीफाइनल मैच 20 जुलाई को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के डर्बी में खेला गया. इस मैच में भारत की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर इंग्लैंड की कप्तान मेग लैनिंग को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. इस मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और स्मृति मंधाना (6) और पूनम रावत (14) रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. मिताली राज ने 36 और दीप्ति शर्मा ने 25 रनों का योगदान दिया. लेकिन हरमनप्रीत कौर ने मैच ही पटल तिया.