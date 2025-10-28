ETV Bharat / sports

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास दोहराने उतरेगा भारत, क्या 8 साल बाद फिर गरजेगा हरमन का बल्ला?

IND W vs AUS W Semi Final: भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात देनी होगी.

Harmanpreet Kaur and Alyssa Healy
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल (एलिसा हीली और हमनप्रीत कौर) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में 29 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पुख्ता करना चाहेगी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 2017 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर लेना चाहेगी.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास एक बार फिर मौका होगा की वो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2017 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में किए गए अपने जादूई प्रदर्शन को दोहरा सकें. टीम इंडिया के पास अब महिला वर्ल्ड कप 2025 में एक बार फिर से इतिहास को दोहराने का मौका होगा. हरमनप्रीत की टीम वो करना चाहेगी, जो वो 2017 में कर चुकी है. तो आज हम आपको भारत-ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 2017 वर्ल्ड कप में खेले गए सेमीफाइनल मैच के बारे में फिर से बताने वाले हैं.

IND W vs AUS 2nd Semi Final Womens World Cup
हरमनप्रीत कौर (IANS)

2017 सेमीफाइनल का हाल
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2017 का सेमीफाइनल मैच 20 जुलाई को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के डर्बी में खेला गया. इस मैच में भारत की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर इंग्लैंड की कप्तान मेग लैनिंग को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. इस मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और स्मृति मंधाना (6) और पूनम रावत (14) रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. मिताली राज ने 36 और दीप्ति शर्मा ने 25 रनों का योगदान दिया. लेकिन हरमनप्रीत कौर ने मैच ही पटल तिया.

कौर ने बल्ले से उगली आग
इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने तूफानी शतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के हाथों से मैच दूर कर दिया. कौर ने 115 गेंदों पर 20 चौके और 7 छक्कों के साथ नाबाद 171 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.69 का रहा था. इस पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए.

IND W vs AUS 2nd Semi Final Womens World Cup
हरमनप्रीत कौर (AFP)

ऑस्ट्रेलिया इन रनों का पीछा करते हुए 40.1 ओवर में 245 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 36 रनों से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया के लिए एलेक्स ब्लैकवेल ने सर्वाधिक 90 रनों की पारी खेली जबकि एलिस पेरी ने 36 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3, झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे ने 2-2, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

फाइनल में हारा भारत
इसके बाद आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2017 के फाइनल मैच में भारत को होम टीम इंग्लैंड से हार मिली और उसका खिताब जीतने का सपना पूरी तरह से टूट गया. इंग्लैंड ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 228 रन बनाए. इंडिया 48.4 ओवर में 219 पर ऑलआउट हो गई और 9 रनों से खिताब जीतने से चूक गई.

IND W vs AUS 2nd Semi Final Womens World Cup
भारत बनाम इंग्लैंड (AFP)

भारत के पास इतिहास रचने का मौका
अब इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में वर्ल्ड कप 2025 खेल रही है. उसको सेमीफाइनल नवी मुंबई में खेलना है. अब उसके पास मौका होगा कि वो अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत सके. इसके लिए उसे एक बार फिर इतिहास को दोहराना होगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर करना होगा.

IND W vs AUS 2nd Semi Final Womens World Cup
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IANS)
ये खबर भी पढ़ें : बारिश में धुला भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तो क्या होगा? कौनसी टीम बनाएगी फाइनल में जगह, जानिए पूरा गणित

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP 2025
SEMI FINAL OF WOMENS WORLD CUP
INDIA W VS AUSTRALIA W
HARMANPREET KAUR
IND W VS AUS W 2ND SEMI FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.