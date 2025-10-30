ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W Semi Final: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारत करेगा पहले गेंदबाजी, टीम में हुए 3 बदलाव

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली आईं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. भारतीय टीम में हुए 3 बड़े बदलाव

इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में सिर्फ 2 बदलाव किया है. एलिसा हीली और सोफी मोलिनक्स टीम में आए हैं तो वहीं, जॉर्जिया वोल और जोर्जिया बेहरम बाहर गए हैं. इसके साथ ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच की प्लेइंग-11 में से 3 खिलाड़ियों को बाहर किया है. हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल के लिए ऋचा घोष और क्रांति गौड़ की वापसी कराई है, जबकि चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकीं ओपनर प्रतिका रावल की जगह पर शेफाली वर्मा को मौका दिया है. इसके साथ ही उमा क्षेत्री और हरलीन देओल को बाहर किया गया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11