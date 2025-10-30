ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W Semi Final: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारत करेगा पहले गेंदबाजी, टीम में हुए 3 बदलाव

India vs Australia Womens World Cup 2nd Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम नवी मुंबई में सेमीफाइनल मैच खेल रही हैं.

IND W vs AUS W 2nd Semi Final
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 3:06 PM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली आईं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया.

भारतीय टीम में हुए 3 बड़े बदलाव
इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में सिर्फ 2 बदलाव किया है. एलिसा हीली और सोफी मोलिनक्स टीम में आए हैं तो वहीं, जॉर्जिया वोल और जोर्जिया बेहरम बाहर गए हैं. इसके साथ ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच की प्लेइंग-11 में से 3 खिलाड़ियों को बाहर किया है. हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल के लिए ऋचा घोष और क्रांति गौड़ की वापसी कराई है, जबकि चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकीं ओपनर प्रतिका रावल की जगह पर शेफाली वर्मा को मौका दिया है. इसके साथ ही उमा क्षेत्री और हरलीन देओल को बाहर किया गया है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चराणी, रेणुका ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया : फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीप), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शूट.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतने के बाद कहा कि, 'हम पहले बैटिंग करेंगे. यहां के हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे पास स्कोर बनाने का मौका है. मुझे रिहैब के लिए 10 दिन का ब्रेक मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं. यह एक सेमी-फाइनल है और असल में जो भी टीम बेहतर खेलेगी, उसे नतीजा मिलेगा'.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करना चाहते थे, अगर हमें जल्दी विकेट मिल जाए तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. हम इस पिच को जानते हैं, हमने यहां कई कैंप किए हैं और अपने पिछले 2 मैच भी यहीं खेले हैं. जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, तो हम निडर होकर खेलने की बात करते हैं'.

