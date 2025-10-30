ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W: आज सेमीफाइनल में इन 5 भारतीयों पर होगा जीत का दारोमदार, ऑस्ट्रेलिया को देंगे तगड़ी चुनौती

1 - स्मृति मंधाना : भारत की बांए हाथ की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना टीम की सबसे मजबूत और अहम बल्लेबाज है. भारतीय उपकप्तान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी और भारत की पहली टॉप स्कोरर बनीं हुई हैं. मंधाना अब तक 7 मैचों की 7 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 365 रन बनाए हैं. उन्होंने 40 चौके और 8 छक्के लगाए.

इस मैच से पहले भारत को प्रतिका रावल के चोटिल होकर बाहर हो जाने के चलते बड़ा झटका लगा है. उनकी जगह पर टीम में शेफाली वर्मा शामिल हुई हैं, जिनका वनडे रिकॉर्ड खास नहीं है लेकिन वो बड़े मैच में बाजी पलट सकती है. आज हम आपको इस मैच से पहले भारत के उन पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को तगड़ी चुनौती देंगे और जिनके ऊपर भारत की जीत का दारोमदार होगा.

हैदराबाद (IND W vs AUS W 2nd Semi Final) : भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार (30 अक्टूबर) को नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 2:30 बजे होगा. इस मैच में भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि हीली दो मैचों से चोट के चलते बाहर थी. अब इस मैच में उनकी वापसी की उम्मीद है..

स्मृति मंधाना (IANS)

2 - हरमनप्रीत कौर : भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 वनडे वर्ल्ड कप का इतिहास दोहराने की उम्मीद होगी, जब उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की पारी खेली थी और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. इस वर्ल्ड कप में हरमन का बल्ला ठीक से नहीं गरजा लेकिन वो बड़े मैच की खिलाड़ी हैं. आज उन्हें अपनी कप्तानी और फैसलों के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल करना होगा. हरमन ने वर्ल्ड कप 2025 में अब तक 7 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 151 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 18 चौके निकले हैं.

हरमनप्रीत कौर (IANS)

3 - ऋचा घोष : भारत के लिए पारी को फिनिश करने का जिम्मा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के पास होगा. वो टीम की पावर हिटर बल्लेबाज हैं. ऋचा आसानी के साथ चौके-छक्के लगाने के लिए जानी जाती हैं. अब अगर इस सेमीफाइनल में उनके बल्ले से शानदार पारी आती है तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत होगा. ऋचा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 175 रन बनाए हैं. उनके नाम 18 चौके और 8 छक्के दर्ज हैं. इसमें उनकी एक 94 रनों की नाबाद पारी भी शामिल हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी.

ऋचा घोष (IANS)

4 - दीप्ति शर्मा : भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा. दीप्ति ने 2017 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. अब वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में दीप्ति गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाने को बेताब होंगी. दीप्ति ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप दूसरी गेंदबाज हैं. इस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 7 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट 4/51 रहा है. उन्होंने 1 अर्धशतक के साथ 133 रन भी बनाए हैं.

दीप्ति शर्मा (IANS)

5 - क्रांति गौड़ : टीम इंडिया की युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ भारत के लिए इस मैच में अहम साबित हो सकती हैं. उनके ऊपर नई गेंद से विकेट चटकाने का दारोमदार होगा. क्रांति ने 6 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/20 रहा है.