ETV Bharat / sports

BCCI ने जिम्बाब्वे टूर के लिए T20 टीम का किया ऐलान, चार नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में किया गया शामिल

BCCI ने जिम्बाब्वे टूर के लिए T20 टीम का किया ऐलान ( IANS )

IND vs ZIM T20 Series 2026: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार (6 जुलाई) को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें चार नए खिलाड़ियों (हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा) को शामिल किया गया है. जबकि रिंकू सिंह और मयंक यादव की टीम में वापसी हुई है. 6 खिलाड़ियों को रेस्ट

खास बात ये है कि इस सीरीज के लिए 6 खिलाड़ियों को आराम दिया गया. जिसमें अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई और संजू सैमसन का नाम शामिल है. ये सभी खिलाड़ी अभी इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज के दौरे पर हैं. चार नए खिलाड़ी कौन हैं?

बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने जून में धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 47 रन देकर 3 विकेट लिए थे. वह श्रीलंका में इंडिया A की 1-0 से रेड-बॉल सीरीज जीत का हिस्सा थे, जहां उन्होंने चार विकेट लिए और 30 व 29 रन बनाए. विदर्भ टीम में दुबे के साथी खिलाड़ी यश ठाकुर ने श्रीलंका में इंडिया A की 50-ओवर की ट्राई-सीरीज जीत में पांच विकेट लिए और उसके बाद हुई रेड-बॉल सीरीज में भी उतने ही विकेट चटकाए.