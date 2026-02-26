IND vs ZIM: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारत की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव
IND vs ZIM Super 8: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में भारत और जिम्बाब्वे चेन्नई में आमने सामने हैं.
Published : February 26, 2026 at 6:47 PM IST
IND vs ZIM Super 8: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच के अपने दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने सामने हैं. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.
भारतीय टीम अपने प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए है. वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन को भी प्लेइंग-11 मौका दिया गया है. ये मैच भारत के लिए बहुत अहम है और उसे सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीतना जरूरी है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI: तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा.
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.