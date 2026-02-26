ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारत की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव

सूर्यकुमार यादव ( IANS )

IND vs ZIM Super 8: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच के अपने दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने सामने हैं. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम अपने प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए है. वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन को भी प्लेइंग-11 मौका दिया गया है. ये मैच भारत के लिए बहुत अहम है और उसे सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीतना जरूरी है.