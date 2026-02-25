ETV Bharat / sports

रिंकू सिंह टीम से जल्द जुड़ेंगे, जिम्बाब्वे मैच से पहले कोच ने दिया बड़ा अपडेट

Rinku Singh Come Back: टी20 विश्व कप बीच में ही छोड़कर घर जाने वाले रिंकू सिंह जल्द ही टीम से जुड़ जाएंगे.

रिंकू सिंह
रिंकू सिंह (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Rinku Singh Come Back: टीम इंडिया के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. टीम के सनसनीखेज बल्लेबाज रिंकू सिंह एक बार फिर टीम इंडिया से जुड़ने वाले हैं . बल्लेबाजी कोच शितांशु कोटक ने सुपर 8 के महत्वपूर्ण मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिंकू, जो पारिवारिक आपात स्थिति के कारण मंगलवार को घर चले गए थे, बुधवार शाम को भारतीय टीम में शामिल होंगे.

रिंकू सिंह कि पिता की तबियत खराब
बता दें कि रिंकू सिंह मंगलवार को अपने घर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए थे, क्योंकि उनके पिता कंचनचंद सिंह काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे. उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस वजह से रिंकू को आपातकालीन परिस्थितियों के चलते विश्व कप बीच में ही छोड़ना पड़ा.

सुपर 8 के अगले मैच में रिंकू के मैदान में उतरने की संभावना है. जहां भारत का सामना गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगा. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मैच जीतना अनिवार्य है.

रिंकू का प्रदर्शन
रिंकू सिंह का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा है, जितनी उनकी क्षमता है. वो अब तक पांच मैच खेल चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकल सकी है. वे 5 मैचों में कुल 24 रन बना पाए हैं. दक्षिण अफ्रीकी के खिलाफ पिछले और अहम मैच वो जीरो पर आउट हो गए थे.

भारत के सुपर 8 मैच
सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. प्रोटियाज के 187 रनों के जवाब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई थी. जिसकी वजह से डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को अब सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए सुपर 8 में अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे. भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से 26 फरवरी को है और फिर उसके बाद 1 मार्च को वस्टेइंडीज से मुकाबला है.

