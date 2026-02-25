ETV Bharat / sports

रिंकू सिंह टीम से जल्द जुड़ेंगे, जिम्बाब्वे मैच से पहले कोच ने दिया बड़ा अपडेट

रिंकू सिंह ( AP )

Rinku Singh Come Back: टीम इंडिया के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. टीम के सनसनीखेज बल्लेबाज रिंकू सिंह एक बार फिर टीम इंडिया से जुड़ने वाले हैं . बल्लेबाजी कोच शितांशु कोटक ने सुपर 8 के महत्वपूर्ण मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिंकू, जो पारिवारिक आपात स्थिति के कारण मंगलवार को घर चले गए थे, बुधवार शाम को भारतीय टीम में शामिल होंगे. रिंकू सिंह कि पिता की तबियत खराब

बता दें कि रिंकू सिंह मंगलवार को अपने घर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए थे, क्योंकि उनके पिता कंचनचंद सिंह काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे. उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस वजह से रिंकू को आपातकालीन परिस्थितियों के चलते विश्व कप बीच में ही छोड़ना पड़ा. सुपर 8 के अगले मैच में रिंकू के मैदान में उतरने की संभावना है. जहां भारत का सामना गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगा. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मैच जीतना अनिवार्य है.