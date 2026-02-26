ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कुंबले-पोंटिंग ने भारत को दी ये बड़ी सलाह

IND vs ZIM Super 8 Clash: भारतीय टीम आज शाम करो या मरो वाले सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
IND vs ZIM Super 8 Clash: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अजय रहने वाली भारतीय टीम अपने पहले सुपर 8 गेम में साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हार गई. जिससे वो टूर्नामेंट में मुश्किल स्थिति में आ गया है, और अब उनको सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच- जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज- से जीतने होंगे. 76 रनों की हार ने भारत को रन रेट को भी निगेटिव में कर दिया है, जिससे उनको अपने दोनों मैच जीतने के बाद दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

भारत के लिए अच्छी चीज ये है कि वो अपना सुपर 8 का दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ आज शाम 7 बजे खेलेगा, जब साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मैच का नतीजा सामने आ चुका होगा. अगर उस मैच में वेस्टइंडीज हार जाता है तो फिर भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ से मैच जीतने की कोशिश करनी होगी लेकिन अगर वेस्टइंडीज मैच जीत जाता है तो फिर भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहतर रन रेट से मैच जीतना होगा.

कुंबले ने टीम इंडिया को क्या सलाह दी?
भारत और जिम्बाब्वे के इस बड़े मैच से पहले पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि भारत को अपना नेचुरल और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है, और मैच-अप के बजाए उन्हें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग-11 को मैदान पर उतरना चाहिए.

भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले हेड कोच गौतम गंभीर के साथ
भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले हेड कोच गौतम गंभीर के साथ (IANS)

भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने टीम इंडिया को सलाह दी कि भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना नैचुरल, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है. जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने टूर्नामेंट में कुछ जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, श्रीलंका को उन्हीं की जमीन पर 179 रन का टारगेट चेज करके हराया है.' कुंबले ने JioHotstar पर आगे कहा, 'उनके लंबे तेज गेंदबाज, ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस, गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.'

'बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए'
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना ​​है कि भारत को मैच-अप के बारे में ज्यादा सोचना बंद करके अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग-11 को मैदान उतारने पर ध्यान देना चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (IANS)
पोंटिंग ने सिर्फ मैच-अप के आधार पर अक्षर को बाहर रखने के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया. उन्होंने द ICC रिव्यू के लेटेस्ट एपिसोड में कहा कि अक्षर के साउथ अफ्रीका के खिलाफ न खेलने का कारण विरोधी टीम में लेफ्ट-हैंडर थे. लेकिन टीम में अभी भी कुछ राइट-हैंडर हैं. यह बस कप्तान की कला पर निर्भर करता है कि वह अक्षर का सही समय पर इस्तेमाल कर सके.

मैच-अप के बजाए बेस्ट इलेवन खिलाने की जरूरत
पोंटिंग, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दो 50-ओवर वर्ल्ड कप टाइटल जिताए, ने सुझाव दिया कि भारत को चेन्नई में अपने अगले मैच से पहले अपना तरीका आसान बनाना चाहिए. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक और संभावित बदलाव का भी सुझाव दिया, बैटिंग मैच-अप के बावजूद रिस्ट-स्पिन को टीम में रखने पर भी जोर दिया.

पोंटिंग ने कहा, 'मैं बेसिक बातों पर वापस जाऊंगा. मैं बस उनके लाइनअप को देखूंगा. चेन्नई के हालात के लिए हमारी बेस्ट इलेवन कौन है? अगर उसमें अक्षर पटेल हैं, तो बढ़िया है और अगर उसमें कुलदीप यादव हैं, तो वह दूसरा खिलाड़ी है जिसे मैं प्लेइंग-11 में लाने के बारे में सोचूंगा क्योंकि उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह लेफ्ट-हैंड है या राइट-हैंड. वह रॉन्ग बॉलिंग कर सकता है और दोनों बैट्समैन के लेफ्ट-हैंड आउटसाइड एज से बॉल को दूर स्पिन करा सकता है.'

जिम्बाब्वे का टूर्नामेंट में प्रदर्शन
जिम्बाब्वे ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपने ग्रुप स्टेज के मैचों में बिना हारे रहे. लेकिन पहले सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज से बुरी तरह हारने के बाद उनके कैंपेन में एक बड़ी रुकावट आई, जिससे वे नेट रन-रेट पर भारत से और पीछे हो गए. अब सुपर आठ स्टेज से आगे बढ़ने का कोई भी मौका पाने के लिए, उन्हें अब भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को बड़े अंतर से हराना होगा.

संपादक की पसंद

