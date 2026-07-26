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IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, T20I में ऐसा करने वाले बने भारत के पहले ओपनर

नई दिल्ली : जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. हालांकि अभिषेक ने बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे दौरे पर निराश जरूर किया है और वे अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. वहीं दूसरे मैच में भी वे बैटिंग को लेकर संघर्ष करते नजर आए और सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए. बावजूद इसके उन्होंने गेंद के साथ कमाल कर दिखाया.

कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनसे दूसरे टी20 मैच में गेंदबाजी कराई और उन्होंने इसमें अपना हुनर दिखाया. अभिषेक ने मुकाबले में सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. वह ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है.

अभिषेक ने तीन खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा

अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल किए. इसी के साथ वे एक ओपनर के तौर पर टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे बेस्ट स्पेल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी भारतीय सलामी बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट में गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल नहीं कर सका था.