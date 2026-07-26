IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, T20I में ऐसा करने वाले बने भारत के पहले ओपनर
जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया.
Published : July 26, 2026 at 1:48 PM IST
नई दिल्ली : जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. हालांकि अभिषेक ने बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे दौरे पर निराश जरूर किया है और वे अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. वहीं दूसरे मैच में भी वे बैटिंग को लेकर संघर्ष करते नजर आए और सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए. बावजूद इसके उन्होंने गेंद के साथ कमाल कर दिखाया.
कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनसे दूसरे टी20 मैच में गेंदबाजी कराई और उन्होंने इसमें अपना हुनर दिखाया. अभिषेक ने मुकाबले में सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. वह ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है.
अभिषेक ने तीन खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा
अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल किए. इसी के साथ वे एक ओपनर के तौर पर टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे बेस्ट स्पेल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी भारतीय सलामी बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट में गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल नहीं कर सका था.
बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में ये रिकॉर्ड वीनू मांकड के नाम पर दर्ज है. उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 52 रन देकर 8 विकेट लिए थे. इसके अलावा वनडे में रवि शास्त्री के नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज है. शास्त्री ने 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच में पारी की शुरुआत की थी और गेंदबाजी में कमाल किया था. उन्होंने 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे. अब शर्मा ने टी20 क्रिकेट में सबसे बेहतरीन स्पेल करने का रिकॉर्ड बनाया है.
खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से अभी उबर नहीं पाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद उन्होंने टीम इंडिया के लिए 9 टी20 मैच खेले हैं लेकिन एक मैच में ही अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो मैचों में भी उन्होंने 1 और 8 का स्कोर बनाया है.
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