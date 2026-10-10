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'हम गेंद और बल्ले के बीच कड़ा मुकाबला देखना चाहते हैं…' रांची की पिच पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ( IANS )

Gautam Gambhir on Ranchi Pitch: रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच वेस्टइंडीज ने मेजबान टी को 6 विकेट से मात दे दी. भारत के 5 विकेट पर 249 रनों के जवाब में मेहमान टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 251 रन बना दिए. जिसके साथ ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा रन वाला मैच बन गया. पहले नंबर साउथ अफ्राका और वेस्टइंडीज का नाम है, जब 2009 में दोनों टीमों ने सेंचुरियन में 517 रन बनाए थे.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए टीम के हेड कोच गौत गंभीर रांची की पिच से ज्यादा खुश नजर नहीं आए. उन्होंने बल्ले और गेंद के बीच ज्यादा कड़े मुकाबले की बात कही है. साथ में अपनी टीम से बॉलिंग की कमियों को दूर करने पर भी खुलकर बोला.