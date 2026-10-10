'हम गेंद और बल्ले के बीच कड़ा मुकाबला देखना चाहते हैं…' रांची की पिच पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर
दूसरे टी20 में रांची की पिच पर 38.3 ओवर में 9 विकेट पर कुल 501 रन बने.
Published : October 10, 2026 at 2:10 PM IST
Gautam Gambhir on Ranchi Pitch: रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच वेस्टइंडीज ने मेजबान टी को 6 विकेट से मात दे दी. भारत के 5 विकेट पर 249 रनों के जवाब में मेहमान टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 251 रन बना दिए. जिसके साथ ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा रन वाला मैच बन गया. पहले नंबर साउथ अफ्राका और वेस्टइंडीज का नाम है, जब 2009 में दोनों टीमों ने सेंचुरियन में 517 रन बनाए थे.
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए टीम के हेड कोच गौत गंभीर रांची की पिच से ज्यादा खुश नजर नहीं आए. उन्होंने बल्ले और गेंद के बीच ज्यादा कड़े मुकाबले की बात कही है. साथ में अपनी टीम से बॉलिंग की कमियों को दूर करने पर भी खुलकर बोला.
पिच पर गंभीर ने क्या कहा?
गंभीर ने इस बात पर जोर दिया कि पिच और हालात ऐसे होने चाहिए जिनसे गेंदबाजों को मुकाबला करने का उचित मौका मिले, न कि उन्हें पूरी तरह बल्लेबाजों के अनुकूल बनाया जाए. इस बीच गंभीर ने पूछा, क्या आप बल्ले और गेंद के बीच अच्छा मुकाबला नहीं देखना चाहते? आप जो देखना चाहते हैं, वही हम भी देखना चाहते हैं. हम भी बराबरी का मुकाबला देखना चाहते हैं. ये गेंदबाज हमारे हैं, किसी और के नहीं. उनका करियर दांव पर है. इस ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. अगर मुकाबला बराबरी का होगा, तो हम क्रिकेट का बेहतर खेल देख पाएंगे.'
🚨GAMBHIR WANTS BALANCED WICKETS. 🚨 Gautam Gambhir said, “who doesn't want a good competition between bat and ball? Of course. What you want, we also want. If you want an even contest, then we also want an even contest, because bowlers are our bowlers too, right? They aren't foreign bowlers, their careers are also at stake. They also worked hard to sit in this dressing room, it’s not like they didn't work hard. They have also worked hard. So if there is an even competition, it will be good, and better cricket will be seen”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2026
गेंदबाजी में कमियां
इसके साथ-साथ हेड कोच ने ये भी कहा कि हमें अपनी बॉलिंग की कमियों को दूर करना होगा. भले ही बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर गेंदबाजी क्यों न करनी पड़े. उन्होंने यह भी साफ किया कि टीम के वर्ल्ड चैंपियन होने का मतलब यह नहीं है कि आलोचना से बचा जाए, बल्कि इससे उम्मीदें और बढ़नी चाहिए. आप किसी भी हार को नजरअंदाज नहीं कर सकते. अगर आप लगातार बेहतर होना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज को छिपा नहीं सकते. हम एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हैं, इसलिए हम लगातार सुधार करना चाहते हैं. जाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में गेंदबाजी करना मुश्किल होता है - हम जानते हैं कि ओस वाली सपाट पिचों पर गेंदबाजी करना कठिन है, लेकिन हमें इसका समाधान और रास्ता खोजना होगा. खासकर तब जब आपने पावरप्ले में 3 विकेट हासिल कर लिए हों.
Brilliant knocks from Shai Hope and Sherfane Rutherford guide West Indies home in the 2nd T20I in Ranchi. We move to Indore for the 3rd T20I. Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/Inp7I7R259— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीता मैच
बता दें कि भारत ने मैच में तब पकड़ मजबूत कर ली थी जब मयंक यादव ने शुरुआती ओवर में दो विकेट लिए और छठे ओवर में एक और बल्लेबाज को आउट किया. लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और रदरफोर्ड ने 120 रन की साझेदारी करके गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया. रदरफोर्ड ने 37 गेंदों पर 84 रन बनाए, जबकि होप ने 45 गेंदों में नाबाद 102 रन की पारी खेली. जिसकी वजह से वेस्टइंडजी ने भारत के 250 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया और छह विकेट से जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया. सीरीज का तीसरा मैच कल यानी 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा. भारत ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से जीता था.