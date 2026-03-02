IND vs WI: मेरे लिए ये खिलाड़ी है मैच विनर, हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान
हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा अगर शिवम दो बाउंड्री नहीं मारते, तो आप संजू के बारे में बात भी नहीं करते.
Published : March 2, 2026 at 4:38 PM IST
Gautam Gambhir on Sanju Samson: भारत ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. जिसमें संजू सैमसन के नाबाद 97 रन सबसे ज्यादा खास थे. उन्होंने 50 गेंदों पर 12 चौके और चार छक्के लगाए. जिससे भारत ने चार गेंद बाकी रहते 196 रन का मुश्किल टारगेट चेस कर लिया. अब भारत गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगा.
गंभीर ने संजू की तारीफ की
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू की तारीफ की और कहा कि जब टीम को बड़े रन बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने आगे बढ़कर काम किया. गंभीर ने कहा, 'वह (सैमसन) एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम सब जानते हैं कि संजू कितना अच्छा प्लेयर है. जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया.'
" he delivered it for us." 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
when @GautamGambhir & 1.4 billion Indians 𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐄𝐃, and Chetta repaid it with a performance that carried the #MenInBlue to the World Cup Semi-finals! 💙🙌
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/AyzqcmQMqF
गंभीर से जब ये पूछा गया कि सैमसन की यादगार इनिंग्स में सबसे खास क्या था,? जिस पर गंभीर ने कहा कि विकेटकीपर-बैटर ने शुरू से ही अपने शॉट्स को अच्छी टाइमिंग से खेला, जो उनके लिए सबसे खास था. मुझे सच में लगा कि उसने कभी इनिंग्स को तेज नहीं किया. यह बस बहुत ही नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स थे और मैंने कभी भी बॉल को जोर से मारते हुए नहीं देखा और उसमें इसी तरह का टैलेंट है.'
वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है
गंभीर ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. वह एक बेहतरीन टैलेंट है और उम्मीद है कि वह अब से किक ऑफ कर सकता है और उम्मीद है कि हम संजू से ऐसी और भी इनिंग्स देख सकते हैं. वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम टी20 में तीन-तीन सेंचुरी है, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है.'
गंभीर ने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सीरीज मुश्किल थी, इसलिए कभी-कभी उसे ब्रेक देना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप उस खिलाड़ी को उस प्रेशर सिचुएशन से भी निकालना चाहते हैं. उन्होंने बताया, 'हम हमेशा जानते थे कि जब भी हमें वर्ल्ड कप गेम में उसकी जरूरत होगी, वह आकर हमारे लिए काम करेगा.'
High praise from the Head Coach. 💬— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
Gautam Gambhir calls #SanjuSamson a world-class talent, highlighting how he accelerated effortlessly - no brute force, just pure timing and control.
Backed with belief. Built on class. And hopefully, more such innings to come. 🔥🇮🇳
ICC Men’s… pic.twitter.com/bNDd68JgLT
शिवम दुबे मैच विनर है
शिवम दुबे की चार गेंदों पर आठ रन की पारी के बारे में बात करते हुए, जिसने भारत पर लक्ष्य का पीछा पूरा करने का दबाव कम किया, गंभीर ने कहा, 'बहुत सालों से, हमने सिर्फ कुछ पारियों के बारे में बात की है. यह एक टीम स्पोर्ट है और हमेशा एक टीम स्पोर्ट रहेगा.
गंभीर ने कहा, 'मेरे लिए, मुझे लगता है कि शिवम की दो बाउंड्री संजू की 97 रन जितनी ही जरूरी हैं, क्योंकि अगर शिवम वे दो बाउंड्री नहीं मार पाते, तो आप संजू के बारे में बात भी नहीं करते. बड़े योगदान हेडलाइन बनते हैं लेकिन वे छोटे योगदान टीम को जीत दिलाने में मदद करते हैं और यही टीम की सोच है.'