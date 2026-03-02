ETV Bharat / sports

IND vs WI: मेरे लिए ये खिलाड़ी है मैच विनर, हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान

हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा अगर शिवम दो बाउंड्री नहीं मारते, तो आप संजू के बारे में बात भी नहीं करते.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 4:38 PM IST

Gautam Gambhir on Sanju Samson: भारत ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. जिसमें संजू सैमसन के नाबाद 97 रन सबसे ज्यादा खास थे. उन्होंने 50 गेंदों पर 12 चौके और चार छक्के लगाए. जिससे भारत ने चार गेंद बाकी रहते 196 रन का मुश्किल टारगेट चेस कर लिया. अब भारत गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगा.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू की तारीफ की और कहा कि जब टीम को बड़े रन बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने आगे बढ़कर काम किया. गंभीर ने कहा, 'वह (सैमसन) एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम सब जानते हैं कि संजू कितना अच्छा प्लेयर है. जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया.'

गंभीर से जब ये पूछा गया कि सैमसन की यादगार इनिंग्स में सबसे खास क्या था,? जिस पर गंभीर ने कहा कि विकेटकीपर-बैटर ने शुरू से ही अपने शॉट्स को अच्छी टाइमिंग से खेला, जो उनके लिए सबसे खास था. मुझे सच में लगा कि उसने कभी इनिंग्स को तेज नहीं किया. यह बस बहुत ही नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स थे और मैंने कभी भी बॉल को जोर से मारते हुए नहीं देखा और उसमें इसी तरह का टैलेंट है.'

गंभीर ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. वह एक बेहतरीन टैलेंट है और उम्मीद है कि वह अब से किक ऑफ कर सकता है और उम्मीद है कि हम संजू से ऐसी और भी इनिंग्स देख सकते हैं. वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम टी20 में तीन-तीन सेंचुरी है, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है.'

गंभीर ने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सीरीज मुश्किल थी, इसलिए कभी-कभी उसे ब्रेक देना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप उस खिलाड़ी को उस प्रेशर सिचुएशन से भी निकालना चाहते हैं. उन्होंने बताया, 'हम हमेशा जानते थे कि जब भी हमें वर्ल्ड कप गेम में उसकी जरूरत होगी, वह आकर हमारे लिए काम करेगा.'

शिवम दुबे की चार गेंदों पर आठ रन की पारी के बारे में बात करते हुए, जिसने भारत पर लक्ष्य का पीछा पूरा करने का दबाव कम किया, गंभीर ने कहा, 'बहुत सालों से, हमने सिर्फ कुछ पारियों के बारे में बात की है. यह एक टीम स्पोर्ट है और हमेशा एक टीम स्पोर्ट रहेगा.

गंभीर ने कहा, 'मेरे लिए, मुझे लगता है कि शिवम की दो बाउंड्री संजू की 97 रन जितनी ही जरूरी हैं, क्योंकि अगर शिवम वे दो बाउंड्री नहीं मार पाते, तो आप संजू के बारे में बात भी नहीं करते. बड़े योगदान हेडलाइन बनते हैं लेकिन वे छोटे योगदान टीम को जीत दिलाने में मदद करते हैं और यही टीम की सोच है.'

