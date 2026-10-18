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IND vs WI: हम जीत जाते अगर... श्रेयस अय्यर ने सीरीज बराबर होने पर बोली ये बड़ी बात

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज 2-2 से बराबर ( IANS )

IND vs WI T20 Series 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. दरअसल शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला पांचवां और सीरीज का अंतिम मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इससे पहले मैच का नतीजा हासिल करने के लिए मैच को नौ-नौ ओवर का कर दिया गया. भारतीय पारी के दौरान आठवें ओवर में जब टीम का स्कोर 7.4 ओवर में 118/5 था, फिर बारिश ने खेल को रोक दिया. इसके बाद कुछ देर की इंतजार के बाद अंपायरों ने मुकाबला रद्द करने का फैसला किया.

श्रेयस अय्यर ने सीरीज बराबर होने पर क्या कहा?

सीरीज बराबरी पर खत्म होने के बाद भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि अगर गेंदबाजों ने दो मैचों में बेहतर गेंदबाजी की होती तो सीरीज का नतीजा कुछ और होता. अय्यर ने कहा, 'अगर हमने दूसरे और चौथे मैच में बेहतर गेंदबाजी की होती, तो सीरीज का नतीजा कुछ और हो सकता था.' बता दें कि टीम इंडिया दूसरे टी20 मैच में 249 रन डिफेंड नहीं कर सकी थी जबकि चौथे मैच में वो 247 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 223 रन ही बना पाए.

पांचवां मैच रद्द होने के बाद एक दूसरे से मिलते हुए खिलाड़ी (IANS) इसके अलावा अय्यर ने वेस्टइंडीज टीम की भी तारीफ की और कहा, 'उन्हें (वेस्टइंडीज को) श्रेय देना चाहिए, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. पूरी सीरीज में होप ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह शानदार थी. हार के बाद भी वापसी करने की उनकी क्षमता काबिले तारीफ है.' वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने चार मैचों में दो शतकों की मदद से 261 रन बनाए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया.