IND vs WI: वेस्टइंडीज T20 टीम में धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री, वनडे सीरीज में मचा चुका है धमाल
IND vs WI T20 Series 2026: वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारत और वेस्टइंडीज 5 मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होंगे.
Published : October 5, 2026 at 11:16 AM IST
West Indies T20 Squad: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज कल यानी 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हारने के बाद मेहमान टीम टी20 सीरीज में कुछ अलग इरादे से मैदान में उतरेगी. जिसका उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले इशारा दे दिया है.
वनडे सीरीज में शानादर प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज आमिर जंगू को टी20 स्क्वाड में भी शामिल किया गया है. हालांकि उनको चोटिल ज्वेल एंड्रयू की जगह बैकअप प्यलेयर के तौर पर टीम शामिल किया गया है. एंड्रयू को तीसरे वनडे में कैच पकड़ते हुए उंगली में चोट लगी थी. जिसके बाद उन्हें एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया.
एंड्रयू की उंगली में चोट भारत की पारी के 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगी, जब बल्लेबाजी ऑलराउंडर नमन धीर द्वारा कवर पर खेले गए शॉट को उन्होंने हवा में डाइव लगाकर कैच तो पकड़ लिया, लेकिन उनकी उंगली पर जोरदार चोट लग गी, जिसके कारण उन्हें तुरंत मेडिकल मदद और आगे की जांच के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा. नतीजतन, वह वेस्टइंडीज की 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की शुरुआत नहीं कर पाए और जॉन कैंपबेल की जगह कप्तान शाई होप ओपनिंग करेंगे.
क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा, 'शनिवार को तीसरे वनडे के दौरान ज्वेल एंड्रयू की उंगली में चोट लगने के बाद विकेटकीपिंग की भूमिका के लिए अमीर जांगू को टीम में शामिल किया गया है. मेडिकल टीम अभी भी एंड्रयू की स्थिति पर नजर रख रही है और उनकी जांच कर रही है.'
आमिर जंगू का प्रदर्शन
29 साल के जंगू ने हाल ही में खत्म हुई भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में नाबाद 58, 114 और 67 रनों की पारी खेली. जिसकी वजह से वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे. उन्होंने ने कुल 239 रन बनाए. जबिक भारतीय कप्तान शुभमन गिल 334 रनों के साथ सबसे आगे रहे और दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं. जिन्होंने तीन मैचों में 278 रन बनाए.
लेकिन टी20 इंटरनेशनल में आमिर जांगू का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है. जितना वनडे में रहा. दिसंबर 2024 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद से जंगू वेस्टइंडीज के लिए 7 T20I मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 120.74 के स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए.
वेस्टइंडीज टी20 टीम
शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर आमिर जंगू.
टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20I मैच मंगलवार को लखनऊ में खेला जाएगा.
टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 6 अक्टूबर (7pm) लखनऊ
- दूसरा टी20: 9 अक्टूबर (7pm) रांची
- तीसरा टी20: 11 अक्टूबर (7pm) इंदौर
- चौथा टी20: 14 अक्टूबर (7pm) हैदराबाद
- पांचवा टी20: 17 अक्टूबर (7pm) बेंगलुरु