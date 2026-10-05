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IND vs WI: वेस्टइंडीज T20 टीम में धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री, वनडे सीरीज में मचा चुका है धमाल

वेस्टइंडीज T20 टीम में धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री ( IANS )

West Indies T20 Squad: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज कल यानी 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हारने के बाद मेहमान टीम टी20 सीरीज में कुछ अलग इरादे से मैदान में उतरेगी. जिसका उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले इशारा दे दिया है.