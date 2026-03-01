ETV Bharat / sports

IND vs WI: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया का है शानदार रिकॉर्ड, 2016 से नहीं हारा है एक भी टी20 मैच

Team India at Eden Gardens in T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का बड़ा मुकाबल ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा.

कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम
कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Gatty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 2:17 PM IST

कोलकाता: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म हो गए हैं, आखिरी जगह रविवार 1 मार्च की शाम को डिफेंडिंग चैंपियन भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 के आखिरी दिन तय होगी..

वेस्टइंडीज पर जीत से भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, जबकि हारने पर वह बाहर हो जाएगा. अगर भारत क्वालीफाई कर लेता है तो संभावना है कि वह ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर सुपर एट्स खत्म करेगा. जिससे वो सेमीफाइनल में ग्रुप 2 की टॉप रैंक वाली टीम (इंग्लैंड) से भिड़ेगा.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये बड़ा और अहम मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. जहां वेस्टइंडीज ने 2016 के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था.

ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया का है शानदार रिकॉर्ड
लेकिन भारत का इस स्टेडियम पर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में बेहतर रिकॉर्ड है और वे 2016 से कोलकाता में कोई मैच नहीं हारे हैं. इसके अलावा, भारत इस ग्राउंड पर वेस्टइंडीज के खिलाफ कभी कोई गेम नहीं हारा है.

भारत ने 2011 से इस जगह पर आठ T20I मैच खेले हैं और सिर्फ एक गेम हारा है. ईडन गार्डन्स में भारत को T20I में एकमात्र हार अक्टूबर 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी. तब से भारत ने इस जगह पर लगातार सात T20I मैचों में सात जीत हासिल की हैं.

ईडन गार्डन्स पर भारत बनाम वेस्टइंडीज
भारत और वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन्स में चार T20I मैच खेले हैं, जिसमें मेजबान टीम ने चारों में जीत हासिल की है. इस जगह पर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की आखिरी जीत फरवरी 2022 में हुई थी. कुल मिलाकर, भारत और वेस्टइंडीज ने 30 T20I मैच खेले हैं, जिसमें भारत का पलड़ा विंडीज पर भारी रहा है, जिसमें 19 मैच जीते हैं और वेस्टइंडीज 10 बार जीता है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोस्टन चेस, जॉनसन चार्ल्स.

