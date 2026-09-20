IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए टीम का किया ऐलान, होल्डर को रेस्ट, पूरन को पहली बार मिला मौका
वेस्टइंडीज और भारत के बीच 27 सितंबर से 17 अक्टूबर तक तीन वनडे और पांच T20I मैच खेले जाएंगे.
Published : September 20, 2026 at 1:29 PM IST
West Indies Squad vs India: वेस्टइंडीज ने शनिवार को भारत के खिलाफ होने वाली तीन वनडे और पांच T20I मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. ये मैच 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आठ शहरों में खेले जाएंगे. दोनों फॉर्मेट में टीम की कमान शाई होप संभालेंगे. स्क्वाड में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज के ज्यादातर मुख्य खिलाड़ी बरकरार रखे गए हैं. वेस्टइंडीज की टीम 21 सितंबर को कैरिबियन से रवाना होगी और 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी.
वेस्टइंडीज की टीम में तीन बड़े बदलाव भी किए गए हैं. अनुभवी ऑलराउंडर जैसन होल्डर को आराम दिया गया है. जबकि कामिल पूरन को पहली बार T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. वहीं जॉन कैंपबेल की वनडे और शिमरॉन हेटमायर की T20I टीम में वापसी हुई है.
कामिल पूरन का मेडन कॉल-अप
घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद ओपनिंग बल्लेबाज कामिल पूरन को पहली बार T20I टीम में बुलाया गया है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में आठ पारियों में 159.64 के स्ट्राइक रेट और 39 के औसत से 273 रन बनाए. इसके अलावा तीन T20I मैच खेलने का अनुभव रखने वाले क्वेंटिन सैम्पसन भी टीम का हिस्सा हैं.
कैंपबेल और हेटमायर की वापसी
हैमस्ट्रिंग चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज के आखिरी दो मैच नहीं खेल पाने के बाद, जॉन कैंपबेल एक बार फिर वनडे टीम का हिस्सा होंगे. शिमरॉन हेटमायर, जो न्यूजीलैंड सीरीज के आखिरी दो मैचों में खेले थे, उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग के बाद रिकवरी के लिए और समय दिया गया है और वह T20I सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे. उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच जून में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.
Plenty to look forward to in the West Indies squads for the tour of India 🤩— ICC (@ICC) September 20, 2026
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ये वेस्टइंडीज के लिए एक बड़ा मौका है
वेस्ट इंडीज को 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा. वेस्ट इंडीज के कोच डैरेन सैमी का मानना है कि भारत के खिलाफ सीरीज उनकी टीम के लिए एक बड़ा मौका है. उन्होंने कहा, 'दुनिया की टॉप टीम के खिलाफ खेलना हमें एक ODI टीम के तौर पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उसमें सुधार करने का मौका देता है, जिसने इस साइकल में शानदार प्रदर्शन किया है. यह सीरीज उन खिलाड़ियों को परखने का भी एक अहम मंच है जो 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के लंबे समय के लक्ष्य के साथ इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं.'
सैमी ने टी20 टीम के भी बार में कहा कि इस T20I टीम को 2028 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर चुना गया है. उन्होंने कहा, 'हम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ जीत से मिले मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा लॉन्ग-टर्म लक्ष्य अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर तैयार करना है. घर पर वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ खेलने की चुनौती से हमें अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे हम व्यक्तिगत और एक टीम के तौर पर लगातार सुधार और विकास कर सकेंगे.'
वेस्टइंडीज की वनडे टीम
शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज़, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेडन सील्स.
वेस्टइंडीज की टी20 टीम
शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर.
वेस्टइंडीज सीरीज का लिए भारत का स्क्वाड
इस सीरीज के लिए BCCI ने बुधवार को ही अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था. वनडे में दो नए चेहरे-पंजाब के युवा हरफनमौला खिलाड़ी नमन धीर और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी-को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. जबकि टी20 टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, उसी टीम को बरकरार रखा गया है जो एशियाई खेलों के लिए चुनी गई है. सिर्फ यश ठाकुर और विपराज निगम की जगह मयंक यादव और प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है.
टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर.
टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.
भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 27 सितंबर (2pm) तिरुवनंतपुरम
- दूसरा वनडे: 30 सितंबर (2pm) गुवाहाटी
- तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर (2pm) न्यू चंडीगढ़
टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 6 अक्टूबर (7pm) लखनऊ
- दूसरा टी20: 9 अक्टूबर (7pm) रांची
- तीसरा टी20: 11 अक्टूबर (7pm) इंदौर
- चौथा टी20: 14 अक्टूबर (7pm) हैदराबाद
- पांचवा टी20: 17 अक्टूबर (7pm) बेंगलुरु