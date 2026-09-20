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IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए टीम का किया ऐलान, होल्डर को रेस्ट, पूरन को पहली बार मिला मौका

वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए टीम का किया ऐलान ( IANS )