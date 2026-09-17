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BCCI ने वनडे स्क्वाड का किया ऐलान, दो खिलाड़ियों को पहली बार टीम में किया गया शामिल

टीम इंडिया इस महीन के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है.

विराट कोहली और शुभमन गिल
विराट कोहली और शुभमन गिल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 10:08 AM IST

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Team India ODI Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुधवार रात को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. वनडे टीम में दो नए चेहरों को शामिल किया गया है. जिसमें पंजाब के युवा हरफनमौला खिलाड़ी नमन धीर और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी का नाम शामिल है.

बत दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. वेस्टइंडीज के इस दौरे का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम में खेला जायेगा.

आकिब नबी
आकिब नबी (IANS)

केएल राहुल बने उपकप्तान
वनडे स्क्वाड में नियमित उपकप्तान श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में केएल राहुल को वनडे टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, क्योंकि उस समय श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स में टीम इंडिया को लीड कर रहे होंगे.

रविंद्र जडेजा की वनडे में वापसी
एशियाई खेलों की टीम में अक्षर पटेल की मौजूदगी और हर्ष दुबे के चोटिल होने के कारण 37 वर्षीय अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है. जडेजा की सफेद गेंद के क्रिकेट में दावेदारी धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है. इसलिए 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए जडेजा के पास खुद को साबित करने के लिए ये एक सुनहरा मौका है.

पंत-हार्दिक नजरअंदाज
टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अलग-अलग कारणों से टीम में जगह नहीं बना सके. हार्दिक के 20 सितंबर को फिट घोषित किए जाने की संभावना है लेकिन राष्ट्रीय चयन समिति उन्हें तभी टीम में चुनेगी जब वह भारत ‘ए’ के लिए 10 ओवर गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस साबित कर देंगे.

वहीं ऋषभ पंत के मामले में माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं ने टीम प्रबंधन के अहम सदस्यों से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया. टीम प्रबंधन के कुछ प्रमुख सदस्यों का मानना है कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद पंत सफेद गेंद के क्रिकेट में अब तक अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. इसलिए उनको वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया. पंत को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया जायेगा, जबकि मुंबई के दमदार बल्लेबाज सरफराज खान को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नमन धीर
नमन धीर (IANS)

नीतीश रेड्डी वनडे टीम में शामिल
चयन समिति ने एक अहम फैसले के तहत नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम से हटाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है. इसके पीछे प्रमुख वजह हार्दिक की अनुपस्थिति और तेज गेंदबाजी करने वाले हरफनमौला खिलाड़ियों के विकल्पों की कमी बताई जा रही है. हार्दिक की फिटनेस को लेकर लगातार बनी अनिश्चितता के बीच रेड्डी को उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है.

टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर.

टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.

भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 27 सितंबर (2pm) तिरुवनंतपुरम
  • दूसरा वनडे: 30 सितंबर (2pm) गुवाहाटी
  • तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर (2pm) न्यू चंडीगढ़

टी20 शेड्यूल

  • पहला टी20: 6 अक्टूबर (7pm) लखनऊ
  • दूसरा टी20: 9 अक्टूबर (7pm) रांची
  • तीसरा टी20: 11 अक्टूबर (7pm) इंदौर
  • चौथा टी20: 14 अक्टूबर (7pm) हैदराबाद
  • पांचवा टी20: 17 अक्टूबर (7pm) बेंगलुरु

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