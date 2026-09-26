IND vs WI: 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप...' विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप पर दिया बड़ा बयान
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली ने अपने रिटॉयरमेंट पर बड़ा बयान दिया है.
Published : September 26, 2026 at 5:20 PM IST
Virat Kohli on 2027 World Cup: टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है. जिसका पहला मैच 27 सितंबर को केरल में खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप पर बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने जियो स्टार से बात करते हुए माना है कि साउथ अफ्रीका में होने वाला 2027 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा. इसलिए ये खिताब जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं.
Virat Kohli in Full entertainment mode during practice session.#INDvWI #ViratKohli #Teamindia— Venky. (@Cric_Venky) September 26, 2026
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खिताब जीतने के लिए तैयार हूं
37 साल के कोहली ने कहा, 'मेरे लिए यह भारत की ओर से खेला जाने वाला आखिरी विश्व कप होगा और यही मेरी प्रेरणा है. मैं अपना सब कुछ झोंक देना चाहता हूं. निश्चित रूप से लक्ष्य विश्व कप जीतना है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं.' बता दें कि कोहली 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं.
कोहली ने आगे कहा, '50 ओवर के वर्ल्ड कप की तीव्रता किसी भी चीज से ज्यादा होती है. क्योंकि अब, इसमें T20 लेवल की तीव्रता वाले 10 मैच खेलने होते हैं. लेकिन आप एक दिन में ढाई T20 मैच के बराबर खेल रहे होते हैं. और एक बड़े टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप में 10 मैचों तक उस तीव्रता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है. साथ ही, अब यह विदेशी हालात में हो रहा है. इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है.'
🔴VIRAT KOHLI ANNOUNCED HIS RETIREMENT AFTER WC 2027 🤯— Sam (@cricsam02) September 26, 2026
Virat🎙️: " for me, it's the last world cup i'm going to play for india & that is my motivation. like, you know, to leave everything out there. and of course, the goal is absolutely to win the world cup and whatever it takes,… pic.twitter.com/UB15hPmuKN
वर्ल्ड कप में कोहली का प्रदर्शन
विराट कोहली वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप में 37 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 59.83 की औसत से 1,795 रन बनाए हैं. इसमें पांच शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 117 रन रहा है.
कोहली का वनडे करियर
अपने पूरे वनडे करियर में, कोहली ने 302 पारियों में 58.59 की औसत से 14,941 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 183 रन है और स्ट्राइक रेट 93.95 है.
वेस्टइंडीज के भारत दौरे का पहला वनडे मैच रविवार को खेला जाएगा. यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar पर उपलब्ध होगी. जबकि टीवी पर ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.