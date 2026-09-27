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IND vs WI वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, हेड टू हेट रिकॉर्ड के साथ जानें कब और कहां देख सकेंगे मुकाबला?

IND vs WI ODI Series 2026: भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू होने वाली है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू
भारत बनाम वेस्टइंडीज तीन मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 10:14 AM IST

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IND vs WI ODI Series 2026: टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड शुभमन गिल की कप्तानी में अपने घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच आज, 27 सितंबर को केरलम के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. वहीं टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड जापान में है. जो श्रेयस अय्यर की कप्तान में एशियन गेम्स में भाग ले रहा है. उनका पहला मैच सीधा क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से होगा. जो कल यानी 28 सितंबर को खेला जाएगा.

इस वनडे होम सीरीज के साथ भारत अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर रहा है. टीम इंडिया का मकसद सही कॉम्बिनेशन बनाना और अपने अहम खिलाड़ियों को मैच खेलने का जरूरी समय देना है, जबकि वेस्टइंडीज के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर की चुनौती है क्योंकि वे सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे मैच
भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे मैच (IANS)

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वे एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा ले रहे हैं. जबकि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय के बाद टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वे अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे. साथ ही, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी पिछली सीरीज में न खेलने के बाद इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं.

भारत ने पिछली वनडे सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी और उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. उस सीरीज में विराट कोहली ने 144 रन और रोहित शर्मा ने 175 रन बनाए थे. जबकि वेस्टइंडीज की टीम हाल के समय में खराब दौर से गुजर रही है. 2025 के बाद से उन्होंने कोई भी ODI सीरीज नहीं जीती है. उन्हें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका से दो-दो बार हार का सामना करना पड़ा है.

IND vs WI: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 142 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 72 और वेस्टइंडीज ने 64 मैच जीते हैं. छह मैच बिना किसी नतीजे या टाई पर खत्म हुए.
वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में अपने घर पर भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया था. उसके बाद से भारत ने दोनों टीमों के बीच हुई सभी 13 सीरीज जीती हैं. जो इस फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड है. वेस्टइंडीज 2002 के बाद भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीत सका है.

विराट कोहली के नाम
वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. उन्होंने 43 मैच में 2261 रन बनाए है. उनका इस कैरिबियन टीम के खिलाफ उच्चतम स्कोर नाबाद 157 रन है. इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके नाम सबसे ज्यादा शतक (9) भी हैं.

IND vs WI: लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. टीवी पर मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

IND vs WI: पिच और वेदर रिपोर्ट
तिरुवनंतपुरम में पिछले दो दिनों से मौसम ज्यादातर साफ रहा है, हालांकि शुक्रवार थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हुई थी. लेकिन रविवार को बारिश की बहुत कम संभावना है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले सिर्फ दो वनडे मैच हुए हैं, इसलिए डेटा कम है, लेकिन यहां शुरू में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलती है.

IND vs WI: संभावित प्लेइंग-11
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स/ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स.

रो-को इज बैक
रो-को इज बैक (IANS)

IND vs WI: स्क्वाड
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, जस्टिन ग्रीव्स, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, जेडन सील्स.

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