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IND vs WI: वनडे सीरीज जीतने के बाद कुलदीप को दिया गया 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड

हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में खत्म होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा रहा. सीरीज के एक मैच में 406 रन चेज हो गया, जिसमें शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा था. जबकि तीसरे और अंतिम मैच में 351 रन चेज हो गया, जिसमें शाई होप ने नाबाद 162 रनों की पारी खेली. हालांकि ये सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही.

कुल मिलाकर इस सीरीज को बल्लेबाजों के लिए याद किया जाएगा. इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड के लिए चुना. कुलदीप तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने कुल सात विकेट लिए, जिसमें तिरुवनंतपुरम में चार विकेट लेना भी शामिल है. वह पुरुषों के वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 200 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर भी बने.

ये अवॉर्ड किसे दिया जाता है?

टीम इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार ने कुलदीप की जमकर तारीफ की क्योंकि उन्होंने इस दौरान अपनी फिटनेस की परवाह किए बिना बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई बड़े मुकाम हासिल किए. परमार ने रविवार को BCCI के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'सबसे पहले, सीरीज जीतने के लिए बधाई. यह अवॉर्ड उसे मिलता है जिसने पूरी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो. उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 200 विकेट भी पूरे किए हैं. यह एक और उपलब्धि है और वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. इसलिए यह अवॉर्ड कुलदीप यादव को जाता है.'

बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव (IANS)

इस जीत का श्रेय बल्लेबाजों का जाता है

वहीं कुलदीप यादव ने इस अवॉर्ड को स्वीकार करते हुए सीरीज जीतने का क्रेडिट सीनियर बल्लेबाजों - कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा - को दिया. जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच की नींव रखी. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, सीरीज जीतने के लिए बधाई. इसका बहुत सारा श्रेय शुभी (शुभमन गिल), विराट भाई, केएल भाई और रोहित भाई को जाता है, खासकर उनकी बल्लेबाजी के लिए. यह अवॉर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले हमने त्रिवेंद्रम में कुछ सेशन किए थे.'

कुलदीप यादव उस टी20 टीम का भी हिस्सा हैं जो अब वेस्टइंडीज के ही खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. जिसका पहला मैच मंगलवार 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में क्रमशः 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को आमने सामने होंगी.

कुलदीप तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे (IANS)

कुलदीप यादव का क्रिकेट करियर

कुलदीप यादव अब तक भारत के लिए 19 टेस्ट, 124 वनडे और 54 टी20 मैच खेल चुके हैं. 50 ओवर के मैच में उनके नाम अभी तक 201 विकेट हैं जबकि टी20 इंटरनेशनल में वो 100 विकेट पूरे करने से केवल 5 विकेट दूर हैं. अगर उनको इस सीरीज में मौका मिलता है तो वो टी20 में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएंगे. रेड बॉल में कुलदीप के नाम 19 टेस्ट में 80 विकेट हैं.