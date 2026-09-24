ETV Bharat / sports

IND vs WI: रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर हेड कोच गंभीर आया बड़ा बयान

स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा
विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Gambhir on Rohit and Kohli: इस बात पर लगातार बहस चल रही है कि क्या स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. जहां कुछ लोगों का मानना ​​है कि इस बड़े टूर्नामेंट में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वहीं कुछ का तर्क है कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए. नतीजतन, 'रो-को' (रोहित-कोहली) जोड़ी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

गंभीर ने क्या कहा?
इस बीच, टीम इंडिया के हेड कोच ने एक अहम बयान दिया है. गंभीर का मानना है कि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी 2027 ODI वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा हैं और उन्हें बोर्ड का समर्थन भी हासिल है. होड कोच गंभीर ये बात वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली ODI सीरीज पहले जियोस्टार से बात करते हुए कही है.

गंभीर ने कहा कि ODI क्रिकेट के लिहाज से, मैदान पर शुभमन गिल और रोहित व विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का होना सौभाग्य की बात है. गंभीर ने यह भरोसा भी जताया कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में होंगे, तो गिल कप्तान के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर 'रो-को' दोनों लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम में उनकी जगह पर कोई खतरा नहीं होगा.

वर्ल्ड कप जीतने की संभावना 90 प्रतिशत होगी
इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि अगर अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले बड़े टूर्नामेंट (2027 ODI वर्ल्ड कप) के लिए टीम का हिस्सा बने रहते हैं, तो भारत के वर्ल्ड कप जीतने की संभावना 90 प्रतिशत होगी.

पूरा देश रोहित-कोहली को वर्ल्ड कप में देखना चाहता है
एक और भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी 'रो-को' के बारे में एक दिलचस्प बयान दिया और इच्छा जताई कि वे विराट और रोहित को एक साथ 2027 ODI वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहते हैं.

रिंकू ने कहा, 'विराट भाई और रोहित भाई दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं. सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरा देश उम्मीद करता है कि वे वर्ल्ड कप खेलें और उस टीम का हिस्सा बनें और कप जीतें. अगर ऐसा होता है, तो यह पूरे देश के लिए एक शानदार पल होगा क्योंकि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप (2027 ODI वर्ल्ड कप) हो सकता है. साथ ही, हमने लंबे समय से ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता है. इस बड़े टूर्नामेंट में हमारी आखिरी जीत 2011 में हुई थी. अब इसे जीतना 'रो-को' जोड़ी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी. इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वे दोनों टीम में बने रहेंगे और देश के लिए ट्रॉफी जीतेंगे.'

रोहित-कोहली अब सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं
बता दें कि 'रो-को' जोड़ी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुशी और संतुष्टि के साथ इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को अलविदा कहा. अगले साल, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी. अब सवाल यह है कि वे ODI क्रिकेट में कब तक खेलते रहेंगे, जो एकमात्र फॉर्मेट है जिसमें वे अभी भी खेलते हैं. उनकी उम्र और फिटनेस को देखते हुए, इस बात पर भी संदेह है कि क्या उन्हें अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं.

हाल ही में ऐसी अटकलें थीं कि रोहित संन्यास की घोषणा कर सकते हैं. लेकिन 'हिटमैन' ने लॉर्ड्स में शतक जड़कर उन अफवाहों पर विराम लगा दिया. दोनों खिलाड़ी इस महीने के आखिर में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

रोहित-कोहली का वनडे करियर
अब तक, कोहली ने 314 वनडे मैचों में 14,941 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित ने 288 वनडे मैचों में 11,895 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं. इस साल, विराट ने छह पारियों में 106 के स्ट्राइक रेट से 384 रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने नौ पारियों में 379 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें

एमएस धोनी ने रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर दिया बड़ा बयान

TAGGED:

IND VS WI ODI SERIES 2026
रोहित कोहली का वनडे भविष्य
रोहिता कोहली 2027 वर्ल्ड कप
रोहित शर्मा और विराट कोहली
GAUTAM GAMBHIR ON ROHIT KOHLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.