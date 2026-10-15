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IND vs WI: टीम इंडिया की हार के पांच बड़े कारण, कप्तान अय्यर ने भी इसे ठहराया जिम्मेदार

कीमो पॉल भारतीय बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को आउट करने के बाद ( IANS )

Five reasons for Team India's defeat: वेस्टइंडीज ने हैरदराबाद में खेले गए सीरीज के चौथे मैच में मेजबान भारत को 24 रनें से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी. मेहमान टीम के 247 रनों के जवाब में भारतीय टीम 19.3 ओवर में 223 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से अब 17 अक्टूबर को होने वाला सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच काफी दिलचस्प हो गया है. लेकिन इस स्टोरी में हम आपको चौथे मैच में भारत की हार के पांच बड़े कारण बताने वाले हैं. साथ में ये भी बताएंगे की मैच हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार का जिम्मेंदार किसके सिर पर फोड़ा?

खराब गेंदबाजी

टीम इंडिया की हार की सबसे पहली और बड़ी वजह उनकी खराब गेंदबाजी रही. जब कोई टीम पहले बल्लेबाजी करके 248 रनों का लक्ष्य रख दे तो फिर उसको चेज करना आसान नहीं होता है. कप्तान अय्यर ने भी इसी बात को दोहराते हुए हार के लिए बॉलिंग को जिम्मेदार ठहराया. अय्यर ने कहा कि भारतीय गेंदबाज अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए, जिससे बैटिंग में सकारात्मक इरादे के बावजूद लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया. भारतीय गेंदबाजों ने मैच में 13 की औसत से रन लुटाए. मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने 4-4 ओवर में 52-52 रन लुटाए, जबकि प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 36 रन खर्च किए. अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 45 रन दे डाले. इसके अलावा टीम इंडिया विरोधी टीम के सिर्फ तीन विकेट ही ले सकी.

अर्शदीप सिंह (IANS) अभिषेक शर्मा की स्लो बल्लेबाजी

जब आप 248 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होत हैं तो फिर आप शुरू से और दोनों तरफ से रन बनाने का प्रयास करते हैं. हालांकि इस मैच में एक तरफ से संजू तो रन बना रहे थे लेकिन अभिषेक उस टच में नजर नहीं आए जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से हर मैच में रन बनाने वाला ये बल्लेबाज इस मैच में 24 गेंद पर केवल 29 रन बनाकर आउट हो गया. जो इस हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह है. अगर अभिषेक पहले आउट हो जाते या 24 गेंदों पर 50 रन बना देते, तो मैच का नतीजा कुछ और ही होता, लेकिन जब अय्यर से मैच के बाद अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज ने शानदार और अनुशासित बॉलिंग की. अभिषेक शर्मा (IANS) किशन-अय्यर का फ्लॉप शो

मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का बल्ला न चलना भी हार की एक वजह बनी. जब तक आप के टॉप ऑर्डर में से कोई एक बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेलेगा तब तक कोई भी टीम 200 या उससे ज्यादा का लक्ष्य कभी भी चेज नहीं कर सकती है. इस मैच में अभिषेक, अय्यर और किशन बुरी तरह से फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से भारत को एक और हार का सामना करना पड़ा.