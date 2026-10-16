IND vs WI: आखिरी टी20 मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में शामिल, अर्शदीप सिंह को लगी चोट
अर्शदीप सिंह के कंधे में चोट लग गई है और वे बेंगलुरु टी20I से बाहर हो गए हैं.
Published : October 16, 2026 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जाने वाले पांचवें टी20 मैच के लिए अपनी टीम में एक बदलाव किया है. अर्शदीप सिंह के कंधे में चोट लगने की वजह से उनके स्थान पर भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.
बीसीसीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "पुरुष चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया है. मौजूदा टी20आई सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा."
बता दें कि बुधवार को हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20I मैच के दौरान अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी वाले कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया. आखिरी टी20I मैच में उनके खेलने पर फैसला, मैच से पहले उनकी रिकवरी को देखते हुए लिया जाएगा.
भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है. उन्हें 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए चुना गया था. भुवनेश्वर आखिरी बार नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे. अपनी शानदार स्विंग के लिए मशहूर इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए 7.95 की बेहतरीन इकॉनमी से 28 विकेट लेकर भारतीय टीम में जोरदार वापसी की है.
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
भारतीय टीम से बाहर रहने के दौरान भुवनेश्वर का प्रदर्शन
भुवनेश्वर ने आईपीएल के 2023 और 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेला था. 2023 सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 8.33 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए थे. हालांकि, अगले साल उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसमें वे 16 मैचों में केवल 11 विकेट ही ले पाए और उनकी इकॉनमी भी 9.35 रही. इसके बाद 2025 सीज़न से पहले आरसीबी ने भुवनेश्वर को अपनी टीम में शामिल किया. पिछले दो सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर, इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने राष्ट्रीय टीम में फिर से अपनी जगह बना ली. 2025 में, उन्होंने 14 मैचों में 9.29 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए, और 2026 में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 16 मैचों में 28 विकेट चटकाए.
भारत की अपडेटेड टी20I टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार.
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