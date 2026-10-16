ETV Bharat / sports

IND vs WI: आखिरी टी20 मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में शामिल, अर्शदीप सिंह को लगी चोट

भुवनेश्वर कुमार. ( file photo-IANS )

हैदराबाद: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जाने वाले पांचवें टी20 मैच के लिए अपनी टीम में एक बदलाव किया है. अर्शदीप सिंह के कंधे में चोट लगने की वजह से उनके स्थान पर भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

बीसीसीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "पुरुष चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया है. मौजूदा टी20आई सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा."

बता दें कि बुधवार को हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20I मैच के दौरान अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी वाले कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया. आखिरी टी20I मैच में उनके खेलने पर फैसला, मैच से पहले उनकी रिकवरी को देखते हुए लिया जाएगा. भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है. उन्हें 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए चुना गया था. भुवनेश्वर आखिरी बार नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे. अपनी शानदार स्विंग के लिए मशहूर इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए 7.95 की बेहतरीन इकॉनमी से 28 विकेट लेकर भारतीय टीम में जोरदार वापसी की है.