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IND vs WI: सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, क्या बारिश बनेगी विलेन? जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल

टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ( IANS )

IND vs WI 5th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज (17 अक्टूबर) अंतिम और फाइनल मैच खेला जाना है. ये महामुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही अहम मैच है, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी हैं और आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज विजेता टीम बन जाएगी. हालांकि, इस मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है.

IND vs WI: मौसम का हाल

शुक्रवार को बेंगलुरु में बारिश हुई थी और अगले कुछ दिनों तक यहां बारिश जारी रहने का अनुमान है. अगर यही स्थिति आज भी रहती है तो फिर मैच का मजा किरकिरा हो सकता है. 'एक्यूवेदर' (Accuweather) के अनुसार, शनिवार को बेंगलुरु में बारिश होने की 90 प्रतिशत संभावना है. इस वजह से आज का मैच बारिश से प्रभावित हो सकता है. अगर ये मैच रद्द भी हो जाता है तो भारत अपनी घरेलू सरजमीं पर लंबे समय से चले आ रहे अजेय रिकॉर्ड को बचाने में भी सफल हो जाएगा और अगर वेस्टइंडीज यह मैच जीत जाता है, तो वे फरवरी 2019 के बाद, भारत को भारत में ही T20I सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी.