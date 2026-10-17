IND vs WI: सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, क्या बारिश बनेगी विलेन? जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल
IND vs WI 5th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर खड़ी है.
Published : October 17, 2026 at 1:43 PM IST
IND vs WI 5th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज (17 अक्टूबर) अंतिम और फाइनल मैच खेला जाना है. ये महामुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही अहम मैच है, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी हैं और आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज विजेता टीम बन जाएगी. हालांकि, इस मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है.
IND vs WI: मौसम का हाल
शुक्रवार को बेंगलुरु में बारिश हुई थी और अगले कुछ दिनों तक यहां बारिश जारी रहने का अनुमान है. अगर यही स्थिति आज भी रहती है तो फिर मैच का मजा किरकिरा हो सकता है. 'एक्यूवेदर' (Accuweather) के अनुसार, शनिवार को बेंगलुरु में बारिश होने की 90 प्रतिशत संभावना है. इस वजह से आज का मैच बारिश से प्रभावित हो सकता है. अगर ये मैच रद्द भी हो जाता है तो भारत अपनी घरेलू सरजमीं पर लंबे समय से चले आ रहे अजेय रिकॉर्ड को बचाने में भी सफल हो जाएगा और अगर वेस्टइंडीज यह मैच जीत जाता है, तो वे फरवरी 2019 के बाद, भारत को भारत में ही T20I सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी.
IND vs WI: हाई स्कोरिंग सीरीज
भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी ये सीरीज अभी तक काफी ज्यादा रनों वाली रही है. जहां गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली. इस सीरीज में 220 से ज्यादा के स्कोर भी छोटे लगने लगे हैं. लखनऊ में खेले गए पहले T20I में भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, जबकि रांची में हुए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने 223 रनों का बचाव करते हुए 14 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन हैदराबाद में हुए चौथे मैच में टीम 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही और 24 रनों से हार गई.
IND vs WI: पिच रिपोर्ट
बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच को भी गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल पिच मानी जाती है, क्योंकि यहां पर IPL में कई हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं. इसलिए अगर आज के मैच में मौसम ने साथ दिया, तो एक बार फिर रनों की बरसात देखने को मिल सकती है.
भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा
आज के मैच बारिश के बाद टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं. उन्होंने इस दौरे पर अब तक चार शतक लगा चुके हैं, दो वनडे में और दो T20I में. और लगभग हर मौके पर वे दोनों टीमों के बीच हार-जीत का बड़ा अंतर साबित हुए हैं. इस दौरे पर जब भी वे आउट नहीं हुए वेस्टइंडीज ने वे तीनों मैच जीते हैं.
टीम इंडिया को उम्मीद
इस सीरीज में इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन गेंदबाजों से वैसा साथ नहीं मिला जैसा उनको मिलना चाहिए था. जिसकी वजह से भारतीय गेंदबाजी पर भी सवाल उठे हैं. अब उस कमी और सवाल का जवाब तलाशने के लिए भुवनेश्वर कुमार को पांचवें मैच में शामिल किया गया है. जिससे गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी. उन्हें चोटिल अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है.
IND vs WI: पांचवा टी20 मैच कहां देखें?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां और अंतिम मैच बेंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले होगा. इस मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
IND vs WI: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, भुवनेश्वर कुमार.
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ.