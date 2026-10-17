IND vs WI: बैंगलुरु में तेज बारिश की वजह से टॉस में देरी
IND vs WI 5th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मैच बैंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है.
Published : October 17, 2026 at 6:45 PM IST
IND vs WI 5th T20I: बैंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तेज बारिश पांचवें और सीरीज डिसाइडर मैच में रुकावट बन रही है. टॉस तय समय पर नहीं हो सका. बारिश की वजह से मैदान पर कवर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैच के जल्द शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.
'एक्यूवेदर' (Accuweather) के अनुसार भी आज बेंगलुरु में 90 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई थी. इसलिए अगर आज का मैच रद्द होता है तो भारत अपनी घरेलू सरजमीं पर लंबे समय से चले आ रहे अजेय रिकॉर्ड को बचाने में भी सफल हो जाएगी. लेकिन अगर वेस्टइंडीज यह मैच जीत जाता है, तो वे फरवरी 2019 के बाद, भारत को भारत में ही T20I सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी.
सीरीज दो-दो से बराबर है. पांच मैचों की सीरीज में लखनऊ में खेले गए पहले T20I में भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, जबकि रांची में हुए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने 223 रनों का बचाव करते हुए 14 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन हैदराबाद में हुए चौथे मैच में टीम 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही और 24 रनों से हार गई.