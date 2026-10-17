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IND vs WI: बैंगलुरु में तेज बारिश की वजह से टॉस में देरी

बैंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम ( IANS )

IND vs WI 5th T20I: बैंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तेज बारिश पांचवें और सीरीज डिसाइडर मैच में रुकावट बन रही है. टॉस तय समय पर नहीं हो सका. बारिश की वजह से मैदान पर कवर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैच के जल्द शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.

'एक्यूवेदर' (Accuweather) के अनुसार भी आज बेंगलुरु में 90 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई थी. इसलिए अगर आज का मैच रद्द होता है तो भारत अपनी घरेलू सरजमीं पर लंबे समय से चले आ रहे अजेय रिकॉर्ड को बचाने में भी सफल हो जाएगी. लेकिन अगर वेस्टइंडीज यह मैच जीत जाता है, तो वे फरवरी 2019 के बाद, भारत को भारत में ही T20I सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी.