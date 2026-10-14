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IND vs WI: हैदराबाद में खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, भारत की नजर सीरीज जीतने पर, देखें किस टीम का पलड़ा भारी?

हैदराबाद में खेला जाएगा भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच ( IANS )

IND vs WI 4th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज खेला जाएगा. ये मैच हैराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है. अगर इस मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगी, लेकिन अगर इस मैच में वेस्टइंडीज बाजी मारती है तो फिर सीरीज बराबरी पर खड़ी हो जाएगी.

भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा. टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मैच 171 रन चेज करके 8 विकेट से जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे टी20 में उसे 249 रन बनाने के बावजूद 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद तीसरे टी20 में भारत ने 223 रन डिफेंड करके 14 रनों से जीत दर्ज की थी.

हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती है (IANS) हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

अभी तक इस सीरीज में बल्लेबाजों का जलवा रहा है. हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हैदराबाद का मैदान बल्लेबाजों के अनुकूल है और यहां की बाउंड्री छोटी हैं, इसलिए दोनों टीमों को एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मैच का सामना करना पड़ सकता है. इस मैदान पर 208 और 187 रनों के सफल T20I चेज देखे गए हैं. यह शहर सनराइजर्स हैदराबाद का भी घरेलू मैदान है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे आक्रामक बल्लेबाजी करने वाली टीमों में से एक है. टीम का यह रवैया अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ियों में साफ दिखता है. हैदराबाद में हाल के घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट मैचों में बड़े स्कोर का पीछा किया गया है. पिछले दो वर्षों में इस मैदान पर 310, 297, 286 और 277 रन बने हैं. पिच को हाल ही में फिर से तैयार किया गया है, लेकिन हालात बल्लेबाजों के पक्ष में रहने की संभावना है, खासकर अगर दूसरी पारी में ओस (dew) की भूमिका रहती है. बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसलिए मैच बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है. चूंकि इस टूर पर खेले गए छह मैचों में से सिर्फ एक में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, इसलिए टॉस का नतीजा और ओस की संभावना अहम हो सकती है. भारत वेस्टइंडीज आज 35वीं बार टी20 में आमने सामने होंगे (IANS) IND vs WI हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज की टीमें अब तक 34 T20 मैचों में आमने-सामने आई हैं. जिसमें भारत का दबदबा रहा है. 'मेन इन ब्लू' ने 22 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 11 मैचों में जीत हासिल की है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.