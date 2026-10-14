IND vs WI: भारत ने जीत टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
IND vs WI 4th T20I Match: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 6:38 PM IST
IND vs WI 4th T20I Match: पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है. वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. रोमारियो शेफर्ड और ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया है.
बात दें कि भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं तो वो एक मैच पहले ही सीरीज अपने नाम करलेंगे.
दोनों टीमों की प्लइंग-11
भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.