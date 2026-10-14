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IND vs WI: भारत ने जीत टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच ( IANS )

IND vs WI 4th T20I Match: पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है. वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. रोमारियो शेफर्ड और ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया है.

बात दें कि भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं तो वो एक मैच पहले ही सीरीज अपने नाम करलेंगे.

दोनों टीमों की प्लइंग-11