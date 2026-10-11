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IND vs WI: तीसरा टी20 आज, रनों की होगी बारिश, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

IND vs WI: तीसरा टी20 आज ( IANS )

IND vs WI 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है. अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है. पहले दो मैचों में बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा है.

इस सीरीज में भारत की बल्लेबाजी शानदार रही है, लेकिन टीम को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है. रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय गेंदबाज जिस तरह से बड़ा स्कोर नहीं बचा पाए, उससे टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है.