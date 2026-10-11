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IND vs WI: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसल, देंखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 मैच ( IANS )

IND vs WI 3rd T20I: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने अपनी अपनी टीमों में कुछ बदलाव भी किए है. मेहमान टीम ने दो बदलावा किए हैं, रोमारियो शेफर्ड की तबितय ठीक ना होने की वजह से उनको आज के मैच में आराम दिया गया है. उनकी जगह सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा अकील हुसैल की जगह कीमो पॉल को टीम में चुना गया है. वहीं भारत ने भी अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं. शिवम दूबे की जगह नीतिश कुमार रेड्डी और कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

पांच मैचों की सीरीज अभी एक एक से बराबर है. सीरीज के पहले मैच में भारत ने 171 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर चेज किया था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के लक्ष्यो को 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11