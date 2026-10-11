IND vs WI: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसल, देंखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
IND vs WI 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है.
Published : October 11, 2026 at 6:46 PM IST
IND vs WI 3rd T20I: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने अपनी अपनी टीमों में कुछ बदलाव भी किए है. मेहमान टीम ने दो बदलावा किए हैं, रोमारियो शेफर्ड की तबितय ठीक ना होने की वजह से उनको आज के मैच में आराम दिया गया है. उनकी जगह सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा अकील हुसैल की जगह कीमो पॉल को टीम में चुना गया है. वहीं भारत ने भी अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं. शिवम दूबे की जगह नीतिश कुमार रेड्डी और कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.
पांच मैचों की सीरीज अभी एक एक से बराबर है. सीरीज के पहले मैच में भारत ने 171 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर चेज किया था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के लक्ष्यो को 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
ّभारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी , नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव.
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल , शमर जोसेफ और गुडाकेश मोटी.