IND vs WI: कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे मैच में जीत का क्रेडिट किसे दिया? होप ने भी बताई हार की बड़ी वजह
IND vs WI 3rd T20I: टीम इंडिया ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली.
Published : October 12, 2026 at 1:46 PM IST
IND vs WI 3rd T20I: भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में मेहमान टीम को 14 रनों से मात दे दी. रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पहले 223 रन बनाए और फिर वेस्टइंडीज को 20 ओवर में 209 रनों पर ही रोक दिया. जिसके साथ वो सीरीज में 2-1 से आगे निकल गए.
मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों की साफ सोच और पक्के इरादों की तारीफ करते हुए कहा कि मैच में ओस ना पड़ने की वजह से गेंदबाज अपनी योजनाओं पर टिके रहे. जिसकी वजह से मैच में हमें जीत मिली. अर्शदीप ने मैच में कुल 3 विकेट चटकाए, डेथ ओवरों में उनके यॉर्कर सबसे खास थे. इसके अलावा कप्तान ने जीत की नींव रखने वाली बल्लेबाजी की भी तारीफ की, खासकर अभिषेक शर्मा के 69 रन, ईशान किशन के 37 रन और आखिर में प्रिंस यादव की 13 रन की छोटी की.
अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तारीफ करने के साथ-साथ अय्यर ने ये भी कहा कि वेस्टइंडीज जैसी टीम को आप कभी हल्के में नहीं ले सकते. इसलिए हम कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते थे. ये मैदान हाई-स्कोरिंग था, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी प्रक्रिया और रूटीन पर टिके रहें और आक्रामक बने रहें.
शाई होप ने क्या कहा?
वहीं दूसरी तरफ मैच हारने वाले वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शाई होप ने कहा कि गेंदबाज और बेहतर कर सकते थे. हमने कुछ बाउंड्रीज भी दीं. मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने मैच में वापसी की, वह वाकई तारीफ के काबिल था. शुरुआत से ही, अगर आप अभिषेक और किशन की पार्टनरशिप को देखें, तो वह बहुत खतरनाक थी, लेकिन रोस्टन की बदौलत हमें कुछ विकेट मिले और हमने मैच पर दोबारा पकड़ बनाई.
उन्होंने यह भी माना कि टीम को बैटिंग ऑर्डर में मजबूत टॉप-3 बल्लेबाजों की जरूरत है, लेकिन वे इसके लिए एक या दो खिलाड़ियों को दोष नहीं देना चाहते थे. इसके अलावा इस मैच में ओस न पड़ने का भी असर पड़ा. हमें लगा कि हमारी पारी के आखिर में गेंद थोड़ी ज्यादा स्विंग हो रही थी. लेकिन भारतीय गेंदबाजों को भी इसका श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और हमें दिखाया कि यॉर्कर कैसे फेंकते हैं.
तीसरे टी20 मैच पर एक नजर
मैच की बात करें तो टॉस हारकर भारत ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए. जिसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 30 गेंद में पांच छक्कों और छह चौकों की मदद से 69 रनों की शानदार पारी शामिल है. इसके अलावा इशान किशन (37 रन, 18 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन जोड़कर भारत को बड़े स्कोर की नींव रख दी थी. वेस्टइंडीज की तरफ से रोस्टन चेस, शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर दो-दो विकेट लेने में सफल रहे, जबकि किमो पॉल और गुडाकेश मोटी को एक-एक मिला.
भारत के 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. जिसमें शिमरोन हेटमायर (43 रन, 26 गेंद, छह चौके, दो छक्के) और कामिल पूरन (42 रन, 27 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) की उम्दा पारियां शामिल थीं. इसके अलावा शमार स्प्रिंगर (11 गेंद में नाबाद 35, चार छक्के, दो चौके) ने अंत में तूफानी पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की ओर से अर्शदीप ने 44 रन पर तीन जबकि नमन धीर ने 39 रन पर दो विकेट चटकाए.
सीरीज का चौथा मैच कब और कहां होगा?
दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा. ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम होगा, क्योंकि अगर इस मैच को भारत जीत जाता है तो वो सीरीज जीत जाएगा और अगर ये मैच मेहमान टीम जीतने में सफल होती है तो वो सीरीज बराबर करने में सफल हो जाएगी. जिसकी वजह से सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच सीरीज डिसाइडर मैच बन जाएगा.