ETV Bharat / sports

IND vs WI: कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे मैच में जीत का क्रेडिट किसे दिया? होप ने भी बताई हार की बड़ी वजह

कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे मैच में जीत का क्रेडिट किसे दिया? ( IANS )

IND vs WI 3rd T20I: भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में मेहमान टीम को 14 रनों से मात दे दी. रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पहले 223 रन बनाए और फिर वेस्टइंडीज को 20 ओवर में 209 रनों पर ही रोक दिया. जिसके साथ वो सीरीज में 2-1 से आगे निकल गए.

मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों की साफ सोच और पक्के इरादों की तारीफ करते हुए कहा कि मैच में ओस ना पड़ने की वजह से गेंदबाज अपनी योजनाओं पर टिके रहे. जिसकी वजह से मैच में हमें जीत मिली. अर्शदीप ने मैच में कुल 3 विकेट चटकाए, डेथ ओवरों में उनके यॉर्कर सबसे खास थे. इसके अलावा कप्तान ने जीत की नींव रखने वाली बल्लेबाजी की भी तारीफ की, खासकर अभिषेक शर्मा के 69 रन, ईशान किशन के 37 रन और आखिर में प्रिंस यादव की 13 रन की छोटी की.