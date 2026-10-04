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IND vs WI: तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने दर्ज की रिकॉर्ड जीत, कप्तान शाई होप ने खेली सबसे बड़ी पारी

IND vs WI 3rd ODI Records: वेस्टइंडीज ने शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में भारत को तीन मैचों की सीरीज के अंतिम वनडे में हरा दिया. इस मैच के नतीजे ने सीरीज पर कोई असर नहीं डाला, क्योंकि भारत पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ सीरीज जीत चुका था, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस मैच में 352 रन चेस करके कई रिकॉर्ड अपना नाम जरूर कर लिए.

वेस्टइंडीज का वनडे में सबसे बड़ा सफल चेज कैरेबियाई टीम ने न्यू चंंडीगढ़ में 352/5 के स्कोर के साथ अपना सबसे बड़ा सफल चेज दर्ज किया. इससे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ था. जब उन्होंने 2019 में 5 विकेट पर 331 रन को चेज किया था.

भरत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित, गायकवाड़ के अर्धशतक और केएल राहुल के शानदार शतकीय पारी की वजह से 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज के टीम ने कप्तान शाई होप की नाबाद 162 रनों की पारी की वजह से इस विशाल लक्ष्य को 48.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. जिसकी वजह से मैच में कई रिकॉर्ड बन गए. आइए उन रिकॉर्ड पर एक नजह डलाते हैं.

भारत के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज

इसके अलावा ये वेस्टइंडीज का वनडे में भारत के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज था. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 2019 में मोहाली में 359 रन का लक्ष्य हासिल करके सबसे ऊपर है. जबकि दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिसने 2025 में 359 ने चेज किया था.

359 ऑस्ट्रेलिया, मोहाली 2019

359 साउथ अफ्रीका, रायपुर 2025

352 वेस्टइंडीज, न्यू चंडीगढ़ 2026

348 न्यूजीलैंड, हैमिल्टन 2020

337 इंग्लैंड, पुणे 2021

वनडे में वेस्टइंडीज के लिए रन चेज करते हुए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

वेस्टइंडजी के कप्तान शाई होप के मैच में 143 गेंदों में 17 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 162 रनों ने शानदार और मैच जिताओं पारी खेली. जिसके साथ वो वनडे में वेस्टइंडीज के लिए रन चेज करते हुए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बराबरी कर ली. जो कि क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ रन चेज करते हुए 162 रन बनाए थे.

162* एस होप बनाम भारत, न्यू चंडीगढ़ 2026

162 सी गेल बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज 2019

153 बी लारा बनाम पाकिस्तान, शारजाह 1993

149* एस चंद्रपॉल बनाम भारत, नागपुर 2007

वनडे में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

इसके शानदार पारी की वजह से शाई होप भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड डेसमंड हेन्स के नाम था, जिन्होंने 1989 में नाबाद 152 रनों की पारी खेली थी.

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 सी जीती वनडे सीरीज (PTI)

भारत ने सीरीज 2-1 से जीती

सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल (नाबाद 129), रोहित शर्मा (92) और ऋतुराज गायकवाड़ (57) की शानदार पारियों की बदौलत 351/7 का स्कोर बनाया. इन तीनों ने भारत को स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की. वेस्टइंडीज के लिए जेडन सील्स ने तीन विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. जवाब में शाई होप ने वेस्टइंडीज़ के लिए 143 गेंदों में नाबाद 162 रन की पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई. उनकी पारी में 17 चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसके अलावा अमीर जांगू ने भी 56 गेंदों में 67 रन की पारी खेलकर अर्धशतक लगाया, जिसमें पांच चौके शामिल थे. इन दो पारियों ने वेस्टइंडीज कों मैच जीताने में अहम भूमिका निभाई.

वेस्टइंडीज का वनडे में सबसे बड़ा सफल चेज (PTI)

सीरीज का पहला और दूसरा मैच भारत ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका था. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गयाी. उन्होंने कुल 334 रन बनाए. जिसमें दो शतक शामिल हैं.

वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब दोनों टीमें 5 टी20 मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी, जो कि 6 अक्टूबर से शुरू होगी.

टी20 शेड्यूल