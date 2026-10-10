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IND vs WI: 249 रन डिफेंड ना कर पाने पर कप्तान अय्यर ने क्या कहा? हार के लिए इसे ठहराया जिम्मेंदार

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ( IANS )

रांची (झारखंड): शुक्रवार का दिन टीम इंडिया के अच्छा नहीं रहा. रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 249 रन बनाने के बावजूद वे मैच नहींं जीत सके. वेस्टइंडीज ने दूसरे T20I मैच में भारत के 249/5 के बड़े स्कोर को 18.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर चेज कर लिया. जहां ये वेस्टइंडीज का टी20 में सबसे बड़ा रन चेज था, वहीं ये टी20I का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज था.

वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप के 45 गेंदों में शानदार शतक और शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में तूफानी 84 रनों की पारी खेली. जिसकी वजह से भारतीय गेंदबाज इतने बड़े टोटल को भी डिफेंड नहीं कर सके.

एक समय भारत ने पावरप्ले में ही तीन विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी. मयंक यादव ने कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल को आउट करके मेहमान टीम को दबाव में डाल दिया था. लेकिन भारत उस पकड़ तब हाथ से जाने दिया जब होप और रदरफोर्ड ने चौथे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी करके पलटवार किया, जिससे मैच का रुख पूरी तरह से वेस्टइंडीज की ओर मुड़ गया. रांची की पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था (IANS) ओस बनी खलनायक

मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर ज्यादा ओस पड़ने की बात कहकर अपने गेंदबाजों का साफ तौर से बचाव किया और साथ में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की भी तारीफ की. अय्यर ने कहा, 'सच कहूं तो, आप इसके लिए कोई निश्चित स्कोर नहीं बता सकते, क्योंकि जब मैच पर ओस का असर होता है, तो ये मैच के नतीजों पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जिसकी वजह से 249 रन भी दो ओवर बाकी रहते ही चेज कर लिए गए. इसलिए आप कोई तय स्कोर नहीं बता सकते, या शायद यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि, इतना स्कोर ठीक है, या हमें इतना स्कोर बनाने की कोशिश करनी चाहिए.' अय्यर ने वेस्टइंडीज की शानदार बल्लेबाजी पर बात करते हुए कहा, 'इस विकेट पर गलती की गुंजाइश बहुत कम है, और अगर आप किसी गेंद पर चूक जाते हैं, या उसे सही ढंग से नहीं डाल पाते हैं, तो वह स्टैंड में चली जाती थी, और आप देख सकते थे कि वे कितनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. तो, कहीं-कहीं कुछ मौके चूके, लेकिन यह खेल का हिस्सा है. लेकिन उन्हें (वेस्टइंडीज) श्रेय देना होगा, उन्होंने अद्भुत बल्लेबाजी की, और हां, उनकी तारीफ होनी चाहिए.' वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप (IANS) रिकॉर्ड जीत पर वेस्टइंडीज के कप्तान ने क्या कहा?

इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने इस रिकॉर्ड जीत का श्रेय चौथे विकेट की पार्टनरशिप और शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक बल्लेबाजी को दिया. हालांकि उन्होंने खुद नाबाद 102 रनों की पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई. शुरुआती झटकों (जब टीम का स्कोर 5/2 हो गया था) पर बात करते हुए होप ने माना कि लक्ष्य का पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत में खेलने से टीम को हमेशा यह भरोसा मिलता है कि लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.