IND vs WI: वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में 250 रन चेज करके रचा इतिहसा, शाई होप ने खेली शतकीय पारी
IND vs WI 2nd T20I: कप्तान शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में 250 रन चेज करके इतिहास रच दिया.
Published : October 10, 2026 at 12:19 AM IST
IND vs WI 2nd T20I: कप्तान शाइ होप के नाबाद 102 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में रिकॉर्ड 250 रन चेज करके इतिहास रच दिया. ये वेस्टइंडीज का टी20 में सबसे बड़ा सफल रन चेज है जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है.
भारत के पांच विकेट पर 249 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. जिसका पूरा क्रेडिट उनके कप्तान शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड को जात है. होप ने 45 गेंदों में 6 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेली. ये उनकी टीम की तरफ से दूसरा सबसे तेज शतक था.
इसके अलावा शेरफान रदरफोर्ड ने 37 गेंद में 84 रन बनाये जिसमें सात चौके और सात छक्के शामिल थे. इन दोनों पारियों की मदद से वेस्टइंडीज ने आसानी से पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी कर दी. भारत ने सीरीज का पहला मैच लखनऊ में आठ विकेट से जीता था. सीरीज का तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा.
भारत की तरफ से संजू सैमसन 82 रन की आक्रामक पारी के साथ फॉर्म में लौटे जबकि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने भी उपयोगी पारियां खेली. लेकिन होप और रदरफोर्ड ने भारत के स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी.
रदरफोर्ड ने उनका पूरा साथ दिया और सिर्फ 54 गेंद में 120 रन की साझेदारी की. रदरफोर्ड को 38 के स्कोर पर जीवनदान मिला था जब कुलदीप यादव की गेंद पर मयंक यादव ने उनका आसान कैच छोड़ा. इस जीवनदान का भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा. रोमारियो शेफर्ड ने आखिर में 13 गेंद में 34 रन बनाये.
इससे पहले पिछले चार मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन ने 21 गेंदों में अपना नौवां टी20 अर्धशतक जमाया. उन्होंने ईशान किशन (22 गेंदों में 43 रन) के साथ 97 रन की साझेदारी की. दोनों ने 11 ओवर के बाद 12 की रनरेट से भारत को एक विकेट पर 139 रन तक पहुंचाया. अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे ईशान ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये.
श्रेयस ने 18 गेंद में 40 रन बनाये जबकि तिलक ने 18 गेंद में 44 रन की पारी खेली. अभिषेक 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए.
IND vs WI 2nd T20: मैच में बनने वाले रिकॉर्ड
ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे सफल रन चेज है. पहले नंबर पर 259 रनों रन चेज है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 2023 में हासिल किया था. उसके बाद अब 250 रन चेज करके वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया है.
T20I में सबसे बड़ा रन चेज
- 259 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 250 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, रांची, 2026
- 244 - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2018
- 244 - बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025
- 243 - बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022
- 232 - वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2015
- 230 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुंबई, 2016
T20 क्रिकेट में 7वां सबसे बड़ा रन चेज
वैसे ये टी20 के इतिहास में सातवां सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले 6 बार 250 से ज्यादा के स्कोर चेज हो चुके है. टी20 में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज 267 रनों का है. जिसको की 2026 में ही वाशिंगटन फ्रीडम ने MI न्यूयॉर्क के खिलाफ हासिल किया था.
T20 में 250 या उससे ज्यादा रन का सफल चेज
- 267 - वाशिंगटन फ्रीडम बनाम MI न्यूयॉर्क, ओकलैंड, 2026
- 265 - पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2026
- 262 - पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2024
- 259 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 258 - ब्रिस्बेन हीट बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स, ब्रिस्बेन, 2025
- 253 - मिडलसेक्स बनाम सरे, द ओवल, 2023
- 250 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, रांची, 2026
एक T20I मैच में सबसे ज्यादा रन
आज का मैच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक मैच सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड नई तोड़ सका. लेकिन इस मैच ने रन बनाने के मामले में दूसरा नंबर जरूर हासिल किया है. आज के मैच में कुल 501 रन बने जो कि दूसरा सबसे ज्यादा मैच एग्रीगेट वाला मैच हो गया.
T20I में सबसे ज्यादा कुल रन (मैच-एग्रीगेट)
- 517 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2009
- 501 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, रांची, 2026
- 499 - भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई, T20 WC 2026 SF
- 496 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026
- 489 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, लॉडरहिल, 2016
शाई होप ने रचा इतिहास
इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जिसकी वजह से वो वेस्टइंडीज के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. पहले नंबर पर जॉनसन चार्ल्स हैं, जिन्होंने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 39 गेंद में शतक जड़ा था.
T20I में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज शतक
- 39 - जॉनसन चार्ल्स बनाम साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन, 2023
- 45 - शाई होप बनाम भारत, रांची, 2026
- 47 - क्रिस गेल बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2016
- 48 - एविन लुईस बनाम भारत, लॉडरहिल, 2016
- 50 - क्रिस गेल बनाम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2007