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IND vs WI: वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में 250 रन चेज करके रचा इतिहसा, शाई होप ने खेली शतकीय पारी

शाई होप ने खेली शतकीय पारी ( ANI )

IND vs WI 2nd T20I: कप्तान शाइ होप के नाबाद 102 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में रिकॉर्ड 250 रन चेज करके इतिहास रच दिया. ये वेस्टइंडीज का टी20 में सबसे बड़ा सफल रन चेज है जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है.

भारत के पांच विकेट पर 249 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. जिसका पूरा क्रेडिट उनके कप्तान शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड को जात है. होप ने 45 गेंदों में 6 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेली. ये उनकी टीम की तरफ से दूसरा सबसे तेज शतक था.

इसके अलावा शेरफान रदरफोर्ड ने 37 गेंद में 84 रन बनाये जिसमें सात चौके और सात छक्के शामिल थे. इन दोनों पारियों की मदद से वेस्टइंडीज ने आसानी से पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी कर दी. भारत ने सीरीज का पहला मैच लखनऊ में आठ विकेट से जीता था. सीरीज का तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा. भारत की तरफ से संजू सैमसन 82 रन की आक्रामक पारी के साथ फॉर्म में लौटे जबकि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने भी उपयोगी पारियां खेली. लेकिन होप और रदरफोर्ड ने भारत के स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी. रदरफोर्ड ने उनका पूरा साथ दिया और सिर्फ 54 गेंद में 120 रन की साझेदारी की. रदरफोर्ड को 38 के स्कोर पर जीवनदान मिला था जब कुलदीप यादव की गेंद पर मयंक यादव ने उनका आसान कैच छोड़ा. इस जीवनदान का भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा. रोमारियो शेफर्ड ने आखिर में 13 गेंद में 34 रन बनाये. इससे पहले पिछले चार मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन ने 21 गेंदों में अपना नौवां टी20 अर्धशतक जमाया. उन्होंने ईशान किशन (22 गेंदों में 43 रन) के साथ 97 रन की साझेदारी की. दोनों ने 11 ओवर के बाद 12 की रनरेट से भारत को एक विकेट पर 139 रन तक पहुंचाया. अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे ईशान ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये. श्रेयस ने 18 गेंद में 40 रन बनाये जबकि तिलक ने 18 गेंद में 44 रन की पारी खेली. अभिषेक 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए. IND vs WI 2nd T20: मैच में बनने वाले रिकॉर्ड

ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे सफल रन चेज है. पहले नंबर पर 259 रनों रन चेज है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 2023 में हासिल किया था. उसके बाद अब 250 रन चेज करके वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया है.