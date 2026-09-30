IND vs WI: शुभमन गिल के सबसे तेज दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 406 रन चेस करके रचा इतिहास
भारत ने 406 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
Published : September 30, 2026 at 11:51 PM IST
गुवाहाटी: भारत ने बुधवार को दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. वेस्टइंडीज ने शायद उम्मीद की होगी कि 406 रन का लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ.
भारत ने 406 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. जो वनडे के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल चेस है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन के लक्ष्य का पीछा करके इतिहास रचा था.
Simply 2️⃣ G0️⃣0️⃣D 🤌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Captain @ShubmanGill was at his absolute best tonight in Guwahati 💙💯💯
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भारत की तरफ से शुभमन गिल ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने 133 गेंदों में नाबाद 223 रनों की पारी खेली. जिसमें 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे. इसके अलावा रोहित शर्मा 75 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए. ये पूर्व कप्तान रोहित का वनडे में 35वां शतक था. इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 255 रनों की अहम और मैच जिताओं साझेदारी भी की.
इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल (101), शाई होप (104) और आमिर जांगू (114) के शतकों की बदौलत 405 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. बारसापारा की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रही जिस पर कुल 811 रन बने जो एक मैच में सबसे ज्यादा कुल रन का रिकॉर्ड रहा.
वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक
गिल ने अपनी ही टीम के साथी ईशान किशन के 126 गेंद में दोहरे शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 117 गेंद में 200 रन पूरे किए और वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया. इससे पहले गिल ने केवल 62 गेंदों में अपना 11वां वनडे शतक पूरा किया, यह इस प्रारूप में उनका सबसे तेज शतक था.
रोहित के 12 हजार वनडे रन
इस मैच में रोहित ने 12,000 वनडे रन पूरे किए जिससे वह ऐसा करने वाले केवल सातवें क्रिकेटर तथा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे भारतीय बने.