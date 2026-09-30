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IND vs WI: सीरीज का दूसरा वनडे आज, भारत की नजरें सीरीज जीतने पर, कोहली से एक और विराट पारी की उम्मीद

IND vs WI 2nd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा.

यह वही मैदान है जहां चारों पारियों में 300 से ज्यादा रन बने हैं. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई थी, इसलिए यहां भी दोनों टीमों के गेंदबाजों पर दबाव होगा.

गुवाहाटी का मैदान भारत के लिए काफी लकी रहा है. उन्होंने इस मैदान पर खेले गए अपने दोनों वनडे मैच जीते हैं और उनके स्टार खिलाड़ी कोहली और रोहित शर्मा ने शतक जड़े हैं. कोहली ने उन दोनों मैचों में शतक लगाए, जबकि रोहित ने भी एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा. इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों से एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मैच में सीरीज जीतने के इरादे से स्टेडियम में उतरेगी, क्योंकि उन्होंने सीरीज के पहले मैच में शानदार 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली के खास प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 297 रनों का लक्ष्य हासिल किया, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार शतक लगाया. गेंदबाजी में कुलदीप यादव स्टार रहे. उन्होंने 4-40 के स्पेल में अहम विकेट लेकर जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

वेस्टइंडीज को झटका

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने मंगलवार को पुष्टि की कि तिरुवनंतपुरम में सीरीज के पहले मैच में शतक लगाने के दौरान उन्हें काफ इंजरी (पिंडली में चोट) हो गई थी. यह चोट मेहमान टीम के लिए एक झटका है क्योंकि ग्रीव्स ने पहले वनडे में बल्ले से अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने और जॉन कैंपबेल ने 19 ओवर में 135/0 का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत दिलाई थी और भारत पर दबाव बनाया था. ग्रीव्स ने 108 गेंदों पर 101 रन बनाए थे, जबकि कैंपबेल ने 60 गेंदों पर 62 रन बनाए थे.

भारत की नजरें सीरीज जीतने पर (KCA)

हेड टू हेड

दोनों टीमों के बीच अब तक 143 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 73 और वेस्टइंडीज ने 64 मैच जीते हैं. जबकि दो मैच ड्रॉ रहे, चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले पांच मैचों में भारत ने सभी में जीत हासिल की है.

पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी में दो वनडे मैच खेले गए हैं और दोनों में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है. पहला मैच 2018 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था, जिसमें वेस्टइंडीज ने 322 रन बनाए थे और भारत ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के शतकों की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया था. दूसरा मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 367 रन बनाए और 67 रनों से मैच जीता. गुवाहाटी में औसत स्कोर 348 है.

कोहली से एक और विराट पारी की उम्मीद (KCA)

IND vs WI दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा और टॉस दोपहर 1:30 बजे होगा. मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर दिखाई जाएगी. इसके अलावा इस मैच को दूरदर्शन के डीडीस्पोर्ट्स पर भी प्रसारित किया जाएगा.

स्क्वाड

भारत की टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल.

वेस्टइंडीज की टीम: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, शामार जोसेफ, विटेल लॉज.