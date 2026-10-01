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IND vs WI दूसरे वनडे मैच में बने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिल-रोहित ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धियां

IND vs WI 2nd ODI Records: गुवाहाटी वनडे मैच में भारत ने 406 रन 44वें ओवर में ही चेस करके सबको हैरान कर दिया.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 4:01 PM IST

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IND vs WI 2nd ODI Records: बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया. जिसमें टीम इंडिया ने 406 रनों के लक्ष्य को 44वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार था जब कोई टीम 400 से ज्यादा रन चेस की थी.

इस ऐतिहासिक मैच को कुछ खास वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमेशा याद किया जाएगा. क्योंकि इस वनडे मैच में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन हम उनमें से टॉप 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई. शुभमन गिल से लेकर रोहित शर्मा तक और दोनों टीमों ने गुवाहाटी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड बनाए हैं.

सबसे तेज डबल सेंचुरी
शुभमन गिल ने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गिल ने वनडे क्रिकेट में सिर्फ 117 बॉल में अपनी डबल सेंचुरी पूरी की. इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 126 बॉल में डबल सेंचुरी बनाई थी.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS)

सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वालों की लिस्ट

  • शुभमन गिल (भारत): 117 बॉल बनाम वेस्टइंडीज, गुवाहाटी, 2026
  • ईशान किशन (भारत): 126 बॉल बनाम बांग्लादेश, चटगांव, 2022
  • ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया): 128 बॉल बनाम अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023
  • पथुम निसांका (श्रीलंका): 136 बॉल बनाम अफगानिस्तान, पल्लेकेले, 2024
  • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 138 बॉल बनाम जिम्बाब्वे, कैनबरा, 2015

बतौर कप्तान सबसे बड़ा स्कोर
शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने ODI में कप्तान के तौर पर 219 रन बनाए थे, लेकिन गिल ने 223 रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

आमिर जंगू
आमिर जंगू (IANS)

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा सेंचुरी
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है जब एक ही मैच में 5 सेंचुरी लगी हैं. इसमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल है. वेस्टइंडीज ने जहां 3 सेंचुरी लगाईं, वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने दो सेंचुरी लगाईं, जिनमें से एक डबल सेंचुरी थी. वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल, साई होप और आमिर जुंगू ने सेंचुरी बनाईं, जबकि इंडिया के लिए शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी और हिटमैन रोहित शर्मा ने धमाकेदार सेंचुरी बनाई.

सबसे तेज रन चेज का रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इंडिया ने सिर्फ 44 ओवर में 400 से ज्यादा रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है. ​​किसी भी दूसरी टीम ने 9 या उससे ज्यादा के रन रेट से 350 से ज्यादा रन का टारगेट कभी चेज नहीं किया है.

शुभमन गिल और रोहित शर्मा
शुभमन गिल और रोहित शर्मा (IANS)

रन चेज में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट में रन चेज में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड अब शुभमन गिल के नाम हो गया है. उन्होंने रन चेज करते हुए 223 रनों की शानदार पारी खेली. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम था, जब उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्ताने के खिलाफ लंगड़ाते हुए मैच जिताओं पारी खेली थी.

वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन का रिकॉर्ड
टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई है. साउथ अफ्रीका ने अब तक 8 बार 400 प्लस रन बनाए हैं, वहीं भारत ने यह उपलब्धि 9वीं बार हासिल कर चुका है.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS)

घरेलू जमीन पर सहसे तेज 2000 रन
शुभमन गिल ने घरेलू जमीन पर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गिल ने यह उपलब्धि सिर्फ 33 पारियों में हासिल की. ​​इससे पहले, डेसमंड हेन्स ने वेस्टइंडीज में 36 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

गिल का बड़ा कारनामा
शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की दोनों इनिंग्स (पहले बैटिंग और फिर चेजिंग) में डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं. उन्होंने पहले भी पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इस बार उनकी डबल सेंचुरी चेस करते हुए आई.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (IANS)

बतौर कप्तान टेस्ट-वनडे में डबल सेंचुरी
इंडियन कैप्टन ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. शुभमन गिल कैप्टन के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले और वनडे क्रिकेट में भी डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले कैप्टन बन गए हैं.

एक देश में सबसे ज्याद छक्के
हिटमैन रोहित शर्मा ने एक ही देश में 200 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया का कोई दूसरा बैट्समैन एक ही देश में 150 छक्के भी नहीं लगा पाया है, लेकिन रोहित शर्मा ने इंडिया में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है.

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