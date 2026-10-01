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IND vs WI: 405 रन चेस होने पर भड़के कोच गंभीर, बोले 'ये क्रिकेट नहीं है'

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर कप्तान शुभमन गिल के साथ
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर कप्तान शुभमन गिल के साथ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 1:57 PM IST

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गुवाहाटी: टीम इंडिया ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 405 रन चेस करके इतिहास रच दिया. गोवाहाटीम ने खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 406 रनों का बड़ा टारगेट दिया, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में दोनों टीमों के गेंदबाज महंगे साबित हुए और मैच में कुल 811 रन बने. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंदबाजों की क्या हालत रही होगी.

पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली. पूरे मैच में बल्लेबाजों का दबदबा रहा. वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतकी पारी खेली. जिससे वो 405 रन बनाए. भारत को इस मैच में जीतने के चांस बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया ने इससे पहले कभी इतने बड़े टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया था. हालांकि, रोहित शर्मा के 101 रन और शुभमन गिल के नाबाद 223 रनों की बदौलत भारत ने यह बड़ा टारगेट सिर्फ 43.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.

'ये क्रिकेट नहीं था'
अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कहा, 'यह क्रिकेट नहीं था, यह सिर्फ बैटिंग थी. मैं बॉल और बैट के बीच और कॉम्पिटिशन देखना चाहूंगा. यह फैंस और ब्रॉडकास्टर्स के लिए अच्छा था लेकिन आपको बॉलिंग के बारे में सोचना चाहिए. आपको उन्हें कुछ सपोर्ट देने की जरूरत है.'

हालांकि गंभीर ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के बल्लेबाजी की तरीफ भी की. उन्होंने एक्स पर रोहित शर्मा की सेंचुरी और शुभमन गिल की डबल सेंचुरी की तारीफ की. उनका मानना ​​है कि भारत को इस हिस्टोरिक रन चेज पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने लिखा, टशुभमन गिल की ऐतिहासिक डबल सेंचुरी. रोहित शर्मा ने शानदार सेंचुरी बनाई. दोनों ने निडर क्रिकेट खेला. यह गर्व करने लायक जीत है.'

भारत ने जीती सीरीज
तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने शुरू के दो मैच जीतकर ही सीरीज अपने नाम कर ली है. दोनों टीमों के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

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IND VS WI 2ND ODI
गौतम गंभीर गुवाहाटी पिच
भारत बनाम वेस्टइंडीज गुवाहाटी मैच
ये क्रिकेट नहीं है
GAUTAM GAMBHIR ON GUWAHATI PITCH

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