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IND vs WI: 405 रन चेस होने पर भड़के कोच गंभीर, बोले 'ये क्रिकेट नहीं है'

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर कप्तान शुभमन गिल के साथ ( IANS )

गुवाहाटी: टीम इंडिया ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 405 रन चेस करके इतिहास रच दिया. गोवाहाटीम ने खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 406 रनों का बड़ा टारगेट दिया, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच में दोनों टीमों के गेंदबाज महंगे साबित हुए और मैच में कुल 811 रन बने. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंदबाजों की क्या हालत रही होगी.

पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली. पूरे मैच में बल्लेबाजों का दबदबा रहा. वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतकी पारी खेली. जिससे वो 405 रन बनाए. भारत को इस मैच में जीतने के चांस बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया ने इससे पहले कभी इतने बड़े टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया था. हालांकि, रोहित शर्मा के 101 रन और शुभमन गिल के नाबाद 223 रनों की बदौलत भारत ने यह बड़ा टारगेट सिर्फ 43.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.