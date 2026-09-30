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IND vs WI: आकिब नबी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू, भारत के लिए खेलने वाले बने तीसरे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी

परवेज रसूल और उमरान मलिक के बाद आकिब नबी टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बन गए.

जम्मू कश्मीर के आकिब नबी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू
जम्मू कश्मीर के आकिब नबी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 3:19 PM IST

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Auqib Nabi Debut: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को आखिरकार टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया. गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शामिल किया गया. टीम के सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल ने आकिब नबी को डेब्यू कैप दी.

नबी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के लिए रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लिए थे, उन्हें श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम में बुलाया गया था, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका था. उसके बाद वो काउंटी खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने सरे टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था.

केएल राहुल ने आकिब नबी को डेब्यू कैप सौंपी
केएल राहुल ने आकिब नबी को डेब्यू कैप सौंपी (IANS)

29 साल के आकिब नबी को घरेलू और काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. नबी ने 36 लिस्ट A मैचों में 5.20 की इकॉनमी और 31.5 की स्ट्राइक रेट से 56 विकेट लिए हैं. जबकि टेस्ट फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन और भी दमदार है. उन्होंने 45 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 18 की औसत से कुल 170 विकेट चटकाए हैं. जिसमें 16 बार 5 विकेट हॉल है.

जम्मू कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी
इस डेब्यू के साथ आकिब नबी भारती की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने वाले जम्मू किश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बन गए है. इससे पहले ऑफ स्पिनर परवेज रसूल और तेज गेंदबाज उमरान मलिक भारत के लिए खेल चुके हैं.

आकिब नबी टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बने
आकिब नबी टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बने (IANS)

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसाल किया है. भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, क्योंकि उसने तिरुवनंतपुरम में सीरीज का पहला मैच आठ विकेट से जीता था.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, जेडन सील्स और विटेल लॉज.

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