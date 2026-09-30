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IND vs WI: आकिब नबी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू, भारत के लिए खेलने वाले बने तीसरे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी

जम्मू कश्मीर के आकिब नबी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू ( IANS )

Auqib Nabi Debut: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को आखिरकार टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया. गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शामिल किया गया. टीम के सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल ने आकिब नबी को डेब्यू कैप दी.