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IND vs WI: 'T20 में शतक लगाना'... अय्यर ने तूफानी सेंचुरी जड़ने के बाद बोली बड़ी बात

अय्यर ने तूफानी सेंचुरी जड़ने के बाद बोली बड़ी बात ( IANS )

Shreyas Iyer T20 Hundred: टीम इंडिया ने लखनऊ में खेले गए पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दे दी. मैच के हीरो कप्तान श्रेयस अय्यर और डेब्यूटंट नमन धीर रहे. अय्यर ने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. जबकि नमन धीर ने तीन विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी.

ये ​​अय्यर का पहला T20I शतक था, जो इस फॉर्मेट में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. जो T20I में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक था. उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड हैं, जिन्होंने 2025 में 37 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था.

अय्यर ने 43 गेंदों में नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेली (IANS)

अय्यर ने 43 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाने के अलावा ईशान किशन (नाबाद 37) के साथ तीसरे विकेट के लिए 137 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे भारत ने 14.4 ओवर में दो विकेट पर 172 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

सपने सच होते हैं

मैच के बाद कप्तान अय्यर ने शानदार जीत और टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर हम इसी सोच के साथ खेलते रहे, तो हम T20 में सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन जाएंगे. इसके अलावा अपने शतक के बारे में कहा कि सपने सच होते हैं, और जीत का मजा ही कुछ और है. अगर आपका दिन है, तो टीम के लिए मैच जिताओ. कुल मिलाकर, यह एक शानदार प्रदर्शन था.

नमन धीर का यादगार डेब्यू (IANS)

नमन धीर का यादगार डेब्यू

अय्यर ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले नमन धीर के एटीट्यूड की भी तारीफ की और कहा कि वह अहम मौकों पर बॉलिंग की जिम्मेदारी लेना चाहते थे. उन्होंने टर्न का फायदा उठाया. मुझे उनका एटीट्यूड पसंद है. नमन धीर ने टी20 डेब्यू पर किसी भारतीय स्पिनर के तीसरे सबसे अच्छे बॉलिंग आंकड़े दर्ज किए. उन्होंने चार ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए.

वेस्टइंडीज के कप्तान ने क्या कहा?

वहीं दूसरे तरफ वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने माना कि उनकी टीम ने पारी के आखिरी हिस्से में पर्याप्त रन नहीं बनाए. होप ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैच में कई जगहों पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम पारी के आखिर में पर्याप्त रन नहीं बना सके. बल्लेबाजी में हम शायद कुछ ज्यादा ही अव्यवस्थित रहे. हम काफी आक्रामक होकर खेलना चाहते थे.

कप्तान श्रेयस अय्यर (IANS)

उन्होंने ये भी कहा कि भारत में खेलते समय आपको स्कोरबोर्ड पर पर्याप्त रन बनाने होते हैं. आपके पास करीब 20 या 30 रन की अतिरिक्त बढ़त होनी चाहिए, क्योंकि गेंद से लक्ष्य का बचाव करते समय आउटफील्ड गीली हो जाती है और पिच भी बल्लेबाजी के लिए थोड़ी बेहतर हो जाती है.'

मैच में बेहतरीन और कप्तान पारी खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा.