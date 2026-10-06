ETV Bharat / sports

IND vs WI: पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, वैभाव बाहर नमन धीर का डेब्यू

पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला ( IANS )

IND vs WI 1st T20: पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

भारत की तरफ से हाल ही में वनडे में डेब्यू करने वाले नमन धीर को टी20 में भी डेब्यू करने का मौका मिला है. वो आज की प्लेइंग-11 का हिस्सा है, जबिक वैभव सूर्यवंशी को अंतिम 11 में जगह नहीं मिल सकी. इसके अलावा रवि बिश्नोई और नीतीश रेड्डी भी प्लेइंग-11 से बाहर हैं. दोनों टीमों की प्लेइंग-11