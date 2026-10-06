IND vs WI: पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, वैभाव बाहर नमन धीर का डेब्यू
IND vs WI 1st T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.
Published : October 6, 2026 at 6:42 PM IST
IND vs WI 1st T20: पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.
भारत की तरफ से हाल ही में वनडे में डेब्यू करने वाले नमन धीर को टी20 में भी डेब्यू करने का मौका मिला है. वो आज की प्लेइंग-11 का हिस्सा है, जबिक वैभव सूर्यवंशी को अंतिम 11 में जगह नहीं मिल सकी. इसके अलावा रवि बिश्नोई और नीतीश रेड्डी भी प्लेइंग-11 से बाहर हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ.