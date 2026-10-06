IND vs WI: वनडे के बाद अब T20 में आमने-सामने होंगे भारत और वेस्टइंडीज, देखें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?
IND vs WI पहले टी20 मैच के लाइव स्ट्रीमिंग, मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
Published : October 6, 2026 at 3:03 PM IST
IND vs WI 1st T20: वनडे सीरीज के बाद अब भारत और वेस्टइंडजी टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगे. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (6 अक्टूबर) लखनऊ में खेला जाएगा, जो शाम में 7 बजे शुरू होगा. मेजबान टीम अपने विजयी रथ को जारी रखना चाहेगी. हाल ही में टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है. वहीं मेहमान टीम ODI में 2-1 से हार का बदला लेना चाहेगी.
इस टी20 सीरीज में भारत का स्क्वाड वनडे के स्क्वाड से काफी अलग दिखेगा, क्योंकि वनडे में शुभमन गिल कप्तान है लेकिन टी20 में श्रेयस अय्यर टीम को लीड कर रहे हैं. इसके अलावा कोहली-रोहित भी टी20 में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके है. इसके अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आगामी सीरीज को देखते हुए आराम दिया गया है.
पिछली बार भारत और वेस्टइंडीज ने 2023 में कैरेबियन में T20I सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान टीम 3-2 से जीती थी. भारत अब श्रेयस अय्यर के कप्तान और तिलक वर्मा के उप-कप्तान के रूप में इस फॉर्मेट में एक नए दौर की शुरुआत करेगा.
IND vs WI टी20 हेड टू हेड
T20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 31 मैचों में भारत ने 20 मैच जीते हैं और वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं. जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. घरेलू मैदान पर भारत का रिकॉर्ड और भी शानदार है, क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 11 T20I मैचों में से नौ जीते हैं. 2018 से, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेले गए 23 T20I मैचों में से 18 जीते हैं.
IND vs WI मौसम रिपोर्ट
लखनऊ में होने वाले इसे मैच में बारिश का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि उस समय बारिश की संभावना 4 से 1% के बीच है. इस तरह, Accuweather रिपोर्ट के मुताबिक, दर्शक लखनऊ के एकाना स्टेडियम में पूरे 40 ओवर के मुकाबले का आनंद ले सकते हैं. लेकिन दूसरी पारी में ओस (dew factor) एक बड़ी भूमिका निभा सकती है क्योंकि दूसरी पारी के दौरान ह्यूमिडिटी लगभग 80% रहेगी.
IND vs WI पिच रिपोर्ट
लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा. जिसको लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है. लेकिन एकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, हालांकि जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. जो टीमें पहले बल्लेबाजी करेंगी और अपनी गेंदबाजी की गति में सही बदलाव करेंगी, उन्हें शायद फायदा मिलेगा.
IND vs WI T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
IND vs WI T20 दोनों टीमों के स्क्वाड
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, अमीर जांगू, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर, आमिर जंगू.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर.