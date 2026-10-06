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IND vs WI: वनडे के बाद अब T20 में आमने-सामने होंगे भारत और वेस्टइंडीज, देखें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

भारत बनाम वेस्टइंडीज ( IANS )

IND vs WI 1st T20: वनडे सीरीज के बाद अब भारत और वेस्टइंडजी टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगे. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (6 अक्टूबर) लखनऊ में खेला जाएगा, जो शाम में 7 बजे शुरू होगा. मेजबान टीम अपने विजयी रथ को जारी रखना चाहेगी. हाल ही में टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है. वहीं मेहमान टीम ODI में 2-1 से हार का बदला लेना चाहेगी.