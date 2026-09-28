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IND vs WI: 'मेरा ध्यान कभी उपलब्धियों पर नहीं रहा...' रिकॉर्ड शतकीय पारी खेलने के बाद कोहली का विराट बयान

विराट कोहली का कहना है कि मेरा ध्यान बस टीम के लिए अपना काम करने पर रहता है, उपलब्धियां अपने आप साथ आती हैं.

विराट कोहली की रिकॉर्ड 139 रनों की पारी सबसे खास थी
विराट कोहली की रिकॉर्ड 139 रनों की पारी सबसे खास थी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 10:27 AM IST

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Virat Kohli Record Breaking Century: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. जिसमें विराट कोहली की रिकॉर्ड 139 रनों की पारी सबसे खास थी. उन्होंने वनडे में अपना रिकॉर्ड 55वां शतक जड़ा, जो उनका कुल 86वां इंटरनेशनल शतक है.

कोहली ने मैच में काफी तेज गति से रन बनाए . उन्होंने केवल 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 74वीं गेंद पर सेंचुरी जड़ दी. जो उनकी तीसरी सबसे तेज सेंचुरी है. विराट कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी में 9 छक्के और 10 चौके लगाए.

कोहली ने पारी में इससे पहले 59 रन पर पहुंचते ही 15,000 वनडे रन भी पूरे कर लिए थे जिससे वह ऐसा करने वाले इतिहास के केवल दूसरे बल्लेबाज और भारत के भी दूसरे बल्लेबाज बने. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में महान सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) के पीछे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

विराट कोहली के 15 हजार वनडे रन पूरे
विराट कोहली के 15 हजार वनडे रन पूरे (IANS)

मेरा ध्यान कभी उपलब्धियों पर नहीं रहा
विराट कोहली ने मैच में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और सचिन तेंदुलकर के क्लब में शामिल हो गए. लेकिन इस स्टार बल्लेबाज का कहना है कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं खेला बल्कि टीम के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं. मैच के बाद कोहली ने कहा, 'मेरा ध्यान कभी इन उपलब्धियों पर नहीं रहा. मेरा ध्यान बस स्थिति को समझने और टीम के लिए अपना काम करने पर रहा है. उपलब्धियां अपने आप साथ आती हैं.'

मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं
कोहली ने आगे कहा, 'इतने लंबे समय तक खेलने और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली और ईश्वर का आभारी मानता हूं. बस सिर झुकाकर मेहनत करते रहना और जीवन में मिली हर चीज और अवसरों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना. हम बहुत सौभाग्यशाली जीवन और सफर जी रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें यह मौका मिला. इसलिए हमें सिर झुकाकर जीवन के हर दिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए.'

विराट कोहली का वनडे करियार
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली रिकॉर्ड शानदार है. वो 315 मैच की 303 पारियों में 59 की औसत से अब तक 15080 रन बना चुके हैं. जिसमें वो 48 बार नॉटआउट रहे. इस फॉर्मेट में विराट कोहली ने 55 शतक और 79 अर्धशतक भी है. जिसमें से 30 सेंचुरी लक्ष्य का पीछा करते हुए आई है. विराट कोहली का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 183 रन है.

भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया
तिरूवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 295 रनों पर रोका. उसके बाद मैन इन ब्लू ने लक्ष्य को 42वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. वेस्टइंडीज के लिए भी जस्टिन ग्रीव्स (101 रन) ने शतक जड़ा.
भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा.

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