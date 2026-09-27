ETV Bharat / sports

IND vs WI: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, नमनधीर को मिला डेब्यू का मौका

भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच ( AP )

IND vs WI 1st ODI: रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की तरफ नमन धीर अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर रहे हैं. उनको कप्तान शुभमन गिल ने डेब्यू कैप दी. नमन धीर शेर-ए-पंजाब T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने 217.61 के शानदार स्ट्राइक रेट से 655 रन बनाए हैं.

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है. लाइट्स में यह पिच और बेहतर हो जाएगी, इसलिए हम यहां पर चेज करना चाहते हैं. हमारे पास अच्छा कॉम्बिनेशन है. हम आज के मैच में चार गेंदबाज और दो ऑलराउंडर को उतार रहे हैं. वर्ल्ड कप में अभी लगभग 20 मैच बाकी हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन को आजमाना हमारे लिए अच्छा रहेगा. वहीं वेस्टइंडीज कप्तान शाई होप का कहना है कि अब टॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. हम बहुत क्रिकेट खेलते हैं, CPL से अलग फॉर्मेट है, लेकिन सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है. मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में खिलाड़ियों ने अच्छा क्रिकेट खेला है, अब बस हमें भारत आकर वैसा ही प्रदर्शन करने की कोशिश करनी है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक मजबूत टीम है. इसलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ी सच में इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.