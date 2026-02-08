सूर्या भाई का आया फोन... मोहम्मद सिराज ने वर्ल्ड कप के लिए बुलाए जाने पर कही ये बात
Mohammed Siraj को हर्षित राणा की जगह टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले टीम में शामिल किया गया.
Published : February 8, 2026 at 12:00 PM IST
मुंबई: मोहम्मद सिराज 15 फरवरी को रियल मैड्रिड का मैच देखने का प्लान था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था. क्योंकि उनको टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत की तरफ से खेलना था.
USA के खिलाफ भारत को मुश्किल जीत दिलाने के बाद मुंबई में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिराज ने माना कि भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम में उनकी वापसी और USA के खिलाफ उनकी निर्णायक भूमिका एक सपने जैसी लग रही थी, खासकर पिछले 24 घंटों में जो उन्हें परिवार के साथ समय बिताने से लेकर खेल के सबसे बड़े मंच तक ले आया.
यह एक सपना है
सिराज ने कहा, 'मैं फ्लाइट में बैठा था, और मुझे लगा कि यह एक सपना है. मैंने सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा.' बता दें कि हर्षित राणा की घुटने की चोट के बाद सिराज को टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले टीम में शामिल किया गया. इसकी सिराज को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो साल की शुरुआत में भारत की टी20 योजनाओं से बाहर थे.
This is a beautiful video! 💖👏— Khan (@ccricket713) February 8, 2026
Mohammed Siraj said 🗣️ “I received Surya's call yesterday, he told me ‘Miyan, pack your bags and join the squad’. I told Surya bhai don’t play with me, because I thought he’s joking. It was my dream to play the T20 World Cup at home”.
#INDvsUSA pic.twitter.com/9WFAAGr1zQ
ऊपर वाले ने किस्मत बदल दी
उन्होंने कहा, 'मैं एक साल से प्लान कर रहा था कि सभी वर्ल्ड कप खिलाड़ियों को T20 में खेलने का मौका मिलेगा. लेकिन जब मैंने टी20 नहीं खेला, तो मुझे समझ आ गया कि मैं इस साल T20 का हिस्सा नहीं बनूंगा. लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी.'
तेज गेंदबाज, जिसने टीम इंडिया में शामिल होने के ठीक एक दिन बाद तीन विकेट लिए, ने बताया कि घरेलू मैचों के बाद वह रिकवरी मोड में थे, तभी उन्हें कॉल आया. शुरुआत में उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ.
सूर्या भाई का आया फोन
सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, 'एक दिन पहले, टीम इंडिया के स्ट्रेंथ और कंडीशन कोच एड्रियन ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मेरा क्या प्लान है. मैंने उनसे कहा, 'मुझे मैसेज मत करो, मैं अभी आराम कर रहा हूं. फिर, अचानक, सूर्या भाई ने मुझे फोन किया और तैयार होने को कहा. मैंने कहा, 'सूर्या भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ.' लेकिन उन्होंने कहा कि वह सच कह रहे हैं,'
USA fought well, but India got off to a perfect start to their title defense! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
👉 9th consecutive win in the ICC Men’s T20 WC
👉 Lowest total defended in T20Is at Wankhede
Watch the full match HIGHLIGHTS: https://t.co/kA6fG2Wwvg pic.twitter.com/3RnA4a040i
कुछ ही घंटों में, सिराज भारत की जर्सी में थे, और उन्होंने शुरुआती सफलताएं दिलाई जिससे मैच का रुख निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में हो गया. सिराज ने कहा, 'भगवान ने जो लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता. सब कुछ लिखा हुआ था. इसलिए भगवान महान हैं.'
प्लान, तैयारी और एग्जीक्यूशन
अचानक बुलावा आने के बावजूद, सिराज ने जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वह तैयार नहीं थे. “मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं तैयार नहीं था. आप अंदर से हमेशा तैयार रहते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं पिछले 10 सालों से भारत के लिए खेल रहा हूं. जब आपको मौका मिलता है, तो तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता.'
अपने हाल के रणजी ट्रॉफी के अनुभव से सीखते हुए, सिराज ने कहा कि प्लान सीधा-सादा और हालात के हिसाब से था. उन्होंने कहा, 'लाइन और लेंथ वही थी. जब हम बैटिंग कर रहे थे, तो नई गेंद को मारना आसान नहीं था. मेरा प्लान नई गेंद से विकेट-टू-विकेट गेंदबाजी करना था. अगर मुझे वहां विकेट मिलता है, तो यह टीम के लिए बहुत मददगार होगा.'
Back in T20Is after 19 months and straight among the wickets! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
Welcome back, #MohammedSiraj 👏🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvUSA | LIVE NOW 👉 https://t.co/GSioxLqv9R pic.twitter.com/vcchqVcenB
सिराज ने आगे कहा, 'मुझे एग्जीक्यूशन और विकेट दोनों मिले, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. हालांकि, सिराज ने जोर देकर कहा कि अचानक शामिल होने से उनकी तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ा.
शांत ड्रेसिंग रूम
ड्रेसिंग रूम में बैटिंग कोलैप्स के असर के बारे में बात करते हुए, सिराज ने कहा कि जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बावजूद ड्रेसिंग रूम में कोई घबराहट नहीं थी, जिसका श्रेय उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव को दिया जिन्होंने शांति बनाए रखी. सिराज ने कहा, 'माहौल शांत था, क्योंकि दूसरी तरफ सूर्या खेल रहे थे, वह विकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं और वह चिंतित नहीं थे.'
सिराज ने कहा कि उसी शांति ने पूरे मैच में भारत के अप्रोच को तय किया. छह विकेट गिरने के बाद भी कोई घबराहट नहीं थी. सब शांत थे. ऐसा लग रहा था कि हम मैच जीतने वाले हैं. सिराज ने सूर्यकुमार की पारी की खास तारीफ की, और स्टेज और दबाव को देखते हुए इसे असाधारण बताया. उन्होंने कहा, 'यह कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, यह वर्ल्ड कप है. इतने बड़े इवेंट में ऐसी पारी खेलना बहुत मुश्किल है.
Perfect start to #TeamIndia’s campaign 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
Step 1 completed in the mission to Repeat & Defeat History! ✅
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvNAM | THU, FEB 12 | 6 PM pic.twitter.com/bC9yNNPnjI
टूर्नामेंट पर नजर
वर्ल्ड कप में अचानक बुलाए जाने की मानसिक चुनौती के बारे में पूछे जाने पर, सिराज ने कहा कि अनुभव ने बदलाव को आसान बना दिया. उन्होंने कहा, 'जब कोई युवा खिलाड़ी आता है, तो उसे बहुत सोचना पड़ता है. लेकिन जब आप लगातार इंडिया के साथ खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि खुद को कैसे तैयार करना है और अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करना है.'
यह पूछे जाने पर कि वह इस पल को मिस करने के कितने करीब आ गए थे, सिराज मुस्कुराए और कहा, 'मेरा प्लान 15 फरवरी को रियल मैड्रिड का मैच देखने का था, लेकिन भगवान ने जो लिखा है, वही होगा.' सिराज के लिए संदेश साफ था, कि किस्मत दखल दे तब भी तैयारी कभी बेकार नहीं जाती.