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Team India ने श्रीलंका में तिरंगा फहराकर मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस, देखें वीडियो

Team India ने श्रीलंका में तिरंगा फहराकर मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस ( IANS )

Independence Day 2026: देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस स्पेशल मौके पर टीम इंडिया दो टेस्ट मैच खेलने के लिए श्रीलंका के दौरे पर है. जहां 15 अगस्त के ही दिन पहले टेस्ट की शुरुआत हुई. इस मौके पर भारतीय टीम ने मैदान पर उतरने से पहले अपने होटल में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने तिरंगा फहराने के कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें टीम होटल में सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, टीम इंडिया पहले टेस्ट से पहले तिरंगा फहराने के लिए गाले में इकट्ठा हुई.' यह मौका मेहमान टीम के लिए खास है, क्योंकि भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद 600 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली एशियाई टीम और कुल मिलाकर तीसरी टीम बन गई है.