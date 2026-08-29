IND vs SL: पडिक्कल-सुथार नहीं, इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड
भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज में देवदत्त पडिक्कल ने 328 रन और मानव सुथार ने कुल 16 विकेट चटकाए.
Published : August 29, 2026 at 12:44 PM IST
IND vs SL Test Series 2026: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से भारत के नाम रही. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट को भारत ने 165 रनों से जीता. जिसमें स्पिनर मानव सुथार ने 10 विकेट लिए जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 167 और 44 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने. वहीं कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ड्रॉ कराने में सफल रहा. इस मैच में भी पडिक्कल ने 117 रनों की शानदार पारी खेली. जबकि सुथार ने 6 विकेट लिए.
ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत ने भी सीरीज में अच्छा योगदान दिया. लेकिन देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. इसी वजह से पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज के आवॉर्ड भी दिया गया. हालांकि मानव सुथार ने भी सीरीज में कुल 16 विकेट लेकर दमदार और इम्पैक्टफुल प्रदर्शन किया. लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को इस टेस्ट सीरीज का 'इम्पैक्ट प्लेयर करार दिया और उस गेंदबाज को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दे दिया. प्रसिद्ध ने सीरीज में कुल सात विकेट अपने नाम किए.
प्रसिद्ध इस अवॉर्ड का क्रेडिट किसे दिया?
तेज गेंदबाज प्रसिद्ध इस अवॉर्ड का क्रेडिट पर्दे के पीछे लगातार मेहनत करने वाले रिजर्व खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को दिया. उन्होंने bcci.tv पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप में से किसी एक के बिना भी कुछ भी संभव नहीं होता. मुझे लगता है कि हर कोई - जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए - लेकिन उनके आस-पास के सभी लोग भी उतने ही अहम हैं. टेस्ट मैच के दौरान सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'सभी रिजर्व खिलाड़ी आते थे, दौड़कर मदद करते थे. तो, यह मेहनत हमें बहुत आगे ले जाएगी. टीम को इसी तरह चलाया जाना चाहिए और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.'
He put in the hard yards and made the ball talk! 👌 👌— BCCI (@BCCI) August 28, 2026
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 from the #SLvIND Tests 🥇#TeamIndia | @prasidh43https://t.co/mruaV43LwM
प्रसिद्ध को क्यों दिया गया ये अवॉर्ड?
टीम इंडिया के परफॉर्मेंस एनालिस्ट हरि प्रसाद मोहन ने प्रसिद्ध की मैदान पर अनुशासन और मैदान के बाहर एनालिटिकल सोच के लिए तारीफ की. उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध अपनी गेंदबाजी की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए लगातार डेटा मांगते रहते हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड उसे जाता है जिसने कड़ी मेहनत की हो, गेंद से कमाल दिखाया हो, बल्लेबाजों से सही सवाल पूछे हों और मुश्किल हालात में भी जब भी मौका मिला, गेंद से असरदार प्रदर्शन किया हो.'
हरि प्रसाद मोहन ये भी कहा, 'जब से हम कोलंबो पहुंचे, वह लगातार मुझसे बहुत सारा डेटा मांगते रहे. सच कहूं तो, इस टीम में अगर कोई एनालिस्ट के तौर पर दूसरा काम कर सकता है, तो वह वही हैं. उनकी लगन, विकेट, असरदार प्रदर्शन और मुझसे पूछे जाने वाले ढेर सारे सवालों (जो मुझे पसंद हैं) के लिए, यह अवॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा को जाता है.'