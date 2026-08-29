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IND vs SL: पडिक्कल-सुथार नहीं, इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड

IND vs SL Test Series 2026: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से भारत के नाम रही. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट को भारत ने 165 रनों से जीता. जिसमें स्पिनर मानव सुथार ने 10 विकेट लिए जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 167 और 44 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने. वहीं कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ड्रॉ कराने में सफल रहा. इस मैच में भी पडिक्कल ने 117 रनों की शानदार पारी खेली. जबकि सुथार ने 6 विकेट लिए.

ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत ने भी सीरीज में अच्छा योगदान दिया. लेकिन देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. इसी वजह से पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज के आवॉर्ड भी दिया गया. हालांकि मानव सुथार ने भी सीरीज में कुल 16 विकेट लेकर दमदार और इम्पैक्टफुल प्रदर्शन किया. लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को इस टेस्ट सीरीज का 'इम्पैक्ट प्लेयर करार दिया और उस गेंदबाज को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दे दिया. प्रसिद्ध ने सीरीज में कुल सात विकेट अपने नाम किए.

देवदत्त पडिक्कल बने प्लेयर ऑफ सीरीज (IANS)

प्रसिद्ध इस अवॉर्ड का क्रेडिट किसे दिया?

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध इस अवॉर्ड का क्रेडिट पर्दे के पीछे लगातार मेहनत करने वाले रिजर्व खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को दिया. उन्होंने bcci.tv पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप में से किसी एक के बिना भी कुछ भी संभव नहीं होता. मुझे लगता है कि हर कोई - जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए - लेकिन उनके आस-पास के सभी लोग भी उतने ही अहम हैं. टेस्ट मैच के दौरान सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है.'