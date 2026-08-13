IND vs SL टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल यहां पढ़ें...
Published : August 13, 2026 at 6:09 PM IST
IND vs SL Test live streaming: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा. इसके लिए तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. भारतीय टीम अपना एकमात्र प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है और उसे जीत भी चुकी है. ये शुभमन गिल का बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी पहला श्रीलंका का दौरा है.
यह दो मैचों की टेस्ट की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत खेली जाएगी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है. भारतीय टीम अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. लेकिन अगर वे दोनों मैच जीत जाते हैं, तो हो सकता है कि टीम को पॉइंट्स टेबल में फायदा हो और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदें बनी रहें. अगर वे हार जाते हैं, तो स्थिति और खराब हो जाएगी. इसीलिए इस सीरीज का महत्व और भी बढ़ जाता है.
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। 🏏— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 12, 2026
शुभमन गिल की कप्तानी में #TeamIndia जीत के साथ सीरीज़ का आगाज़ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। 🔥#SLvIND @BCCI @ICC @ShubmanGill pic.twitter.com/nnHGjLuBgS
IND vs SL: हेड टू हेड रिकॉर्ड
हालांकि श्रीलंका में भारत का रिकॉर्ड शानदार है. 2008 से टीम इंडिया वहां कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 22 मैच जीते हैं जबकि 7 मैच में उसे हार का भी सामना करना पड़ा है. वहीं 17 मैच में को कोई भी नतीजा नहीं निकल सका.
IND vs SL टेस्ट मैच कहां देखें?
सीरीज शुरू होने से पहले जान लें कि यह मैच कब शुरू होगा और आप इसे अपने टीवी और मोबाइल पर लाइव कैसे देख सकते हैं. इस सीरीज के मैचों का मीडिया अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. यानी अगर आप टीवी पर मैच लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर जाना होगा. यहां आप कई चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ लाइव मैच देख सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं, तो आपको सोनी लिव (Sony LIV) ऐप पर जाना होगा. इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे.
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 10, 2026
This Independence Day, #TeamIndia continue their WTC campaign against Sri Lanka in the InsuranceDekho Cup! 🏏
Watch #SLvIND from 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.… pic.twitter.com/ufBqSBO5sP
IND vs SL टेस्ट मैच फ्री में कहां देखें?
अगर आप बिना पैसे खर्च किए मैच देखना चाहते हैं, तो मोबाइल पर ऐसा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन टीवी पर मैचों का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डीडी फ्री डिश कनेक्शन हो.
India’s tour of Sri Lanka begins with a Test battle in Galle as the two sides lock horns in the series opener— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 12, 2026
The action starts on August 15 at 10 AM IST.
Catch all the live action on DD Sports (DD Free Dish).#SLvIND@ICC @BCCI @ShubmanGill pic.twitter.com/Ifk1P367ix
दोनों टीमें के टेस्ट स्क्वाड पर एक नजर
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान.
श्रीलंका: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उप-कप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका.