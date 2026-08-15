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15 अगस्त को 7वीं बार टीम इंडिया उतरी मैदान में, जानें स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहा है प्रदर्शन?

पहली बार भारतीय टीम पहली बार 15 अगस्त 1952 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरी थी. लेकिन बारिश के कारण मैच का नतीजा नहीं निकल सका. इंग्लैंड ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे, जबकि भारत 98 रनों के मामूली स्कोर पर आउट हो गया था.

ये पहला मौका नहीं है जब टीम इंडिया स्वतंत्रता दिवस पर खेल के मैदान में उतरी हो. इससे पहले भी वो 6 बार 15 अगस्त को मैच खेले हैं. जिसके नतीजे और आंकड़े आपको हैरान कर देंगे. उन 6 मुकाबले में भारत को दो में जीत और तीन में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा.

15 अगस्त के दिन जहां देश के लोग ब्रिटिश राज से आधिकारिक रूप से आजादी मिलने का जश्न मना रहे हैं, इस दिन देश भर में सरकारी छुट्टी होती है ताकि हर कोई आजादी का जश्न धूमधाम से मना सके. वहीं भारतीय टीम इस दिन भी देश का नाम रोशन करने के लिए घर से दूर श्रीलंका में मैदान मे उतरी है.

Independence Day 2026: आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास दिन टीम इंडिया श्रीलंका में दो टेस्ट मैच की शुरुआत कर रही है. खास बात ये है कि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच भी है. इसके साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरा देश बन गया. इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 600 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं.

दूसरी बार

भारत ने स्वतंत्रता दिवस पर दूसरी बार 2001 में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरा. इस टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. भारत ने पहली पारी में 187 और दूसरी पारी में 180 रन बनाए थे. जबकि श्रीलंका ने पहली पारी में 362 और दूसरी पारी में 6 रन बनाकर मैच जीत लिया.

तीसरी बार

15 अगस्त 2014 को टीम इंडिया तीसरी बार मैदान में उतरी. इस बार भी उनका सामना इंग्लैंड से हुए. लंदन के ओवल में खेले गए इस टेस्ट मैच में भारत को पारी और 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इंडिया, इंग्लैंड के 486 रनों के जवाब में पहली पारी में 148 पर ऑलआउट हो गई और फिर फॉलोऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 94 पर ही ढेर हो गया.

चौथी बार

भारतीय टीम 15 अगस्त 2015 को फिर खेलने मैदान में उतरी, जहां उसे गाले में श्रीलंका के खिलाफ 63 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारत ने पहली पारी में 375 और दूसरी पारी में 112 रन बनाए जबकि मेजबान श्रीलंका ने 183 और 367 रन बनाकर मैच 63 रनों से जीत लिया.

पांचवी बार

इस खास दिन टीम इंडिया ने पांचवीं बार 2019 में वेस्टइंडीज का सामना किया. जहां उसे जीत मिली. ये भारत की 15 अगस्त के दिन खेले गए मैचों में पहली जीत थी. मैन इन ब्लू ने वेस्टइंडीज को वनडे मैच में छह विकेट से हराया. इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने शतक बनाया और मुकाबले के स्टार खिलाड़ी रहे.

छठी बार

टीम इंडिया स्वतंत्रता दिवस पर छठी बार 2021 में मैच खेलने मैदान उतरी. लॉर्ड्स में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने मैच में 70 रनों की साझेदारी करके टीम की 151 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई. भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए जबकि दूसरी पारी 298 रनों पर घोषित की. वहीं इंग्लैंड की पहली पारी 391 और दूसरी पारी में 120 पर ढेर हो गई.

सातवीं बार

15 अगस्त 2026 के दिन भारतीय टीम श्रीलंका के गाले में दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है. ये सातवां मौका है जब टीम इंडिया स्वतंत्रता दिवस पर खेलने के लिए मैदान में उतरी है.